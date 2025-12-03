Slušaj vest

Od početka primene novog sistema ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije (EES sistema) do danas na teritoriji cele Hrvatske je kreirano 365.000 dosijea za putnike koji nisu državljani EU niti imaju regulisan boravak u državama šengenskog prostora, kažu za Kurir iz Policijske uprave vukovarsko-srijemske.

Novi EES sistem počeo je sa primenom 12. oktobra i već tada je naišao na mnoge nedoumice i zabune kod građana, ali i izazvao zabrinutost zbog mogućih gužvi na prelazima naročito u sezoni praznika.

Prema objašnjenju policije, na svim graničnim prelazima postavljene su jasne oznake iznad saobraćajnih traka koje upućuju putnike na trake namenjene EES registraciji. Posebne trake za putnike koji su već ranije prošli kroz sistem ne postoje i svi koriste iste ulazne tačke za registraciju, bez obzira da li je reč o prvom ulasku ili ponovljenom prelasku granice, pojasnili su iz Policijske uprave vukovarsko-srijemske.

Kroz novi sistem u Hrvatskoj prošlo 365.000 ljudi

Iako EES uvodi dodatne korake, poput biometrijskog snimanja lica i otisaka prstiju, što je produžilo graničnu proceduru za državljane država van EU, policija naglašava da je uz reorganizaciju posla i korišćenje mobilnih uređaja produženje čekanja na graničnim prelazima svedeno na najmanju moguću meru.

Da li ima gužve na granicama

- Shodno tome, situacija na graničnim prelazima je promenljiva, ali u najvećoj meri zavisi od trenutne frekvencije saobraćaja i saobraćajnog opterećenja na prelazima. Kako biste blagovremeno imali informaciju o stanju na graničnim prelazima i kvalitetno se pripremili za putovanje, obaveštavamo vas da je Hrvatski auto-klub u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, radi prikupljanja relevantnih i pravovremenih informacija u vezi sa protočnošću putničkog saobraćaja preko graničnih prelaza, odnosno dužinom čekanja za prelazak državne granice, izradio aplikaciju o trenutnom stanju na graničnim prelazima, koja se nalazi na sledećim linkovima: https://m.hak.hr/kamera.asp?g=2 i https://www.hak.hr/info/stanje-na-cestama/?ref=morski.hr#granicni-prijelazi - naglasili su iz policije i dodali:

- Primena EES sistema protiče bez poteškoća iz razloga što su putnici blagovremeno obavešteni i upoznati sa novim procedurama prelaska državne granice, te je sa njima saradnja i razumevanje prilikom primene novog sistema na odličnom nivou. Od početka primene EES sistema kreirano je 365.000 dosijea na nivou cele države.

Uprava vukovarsko-srijemske policije podseća i da postepeno uvođenje EES sistem traje do 10. aprila naredne godine,kada se očekuje potpuna primena EES sistema.