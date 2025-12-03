Slušaj vest

Dilema koja ovih dana zabavlja mnoge - da li je bolje uložiti u novogodišnju jelku visine tri metra ili kupiti polovni automobil za istu cenu?

Cena jelke od 300 cm iznosi oko 450 evra, što je jednako kao i cena polovnog automobila marke Fijat Punto koji može biti korisniji, ali ne i ukras u prazničnim danima. Ova duhovita dilema na društvenim mrežama pokrenula je talas komentara i šaljivih odgovora među korisnicima.

Kako se može videti, ovaj automobil prodaje se na oglasima i može se naći i za 450 evra, pa čak i manje. Dok su jelke koje su u ponudi i skuplje. Korisnici društvene mreže Instagram priložili su i fotografiju jelke koja je sa 63.359 dinara snižena na 42.489. Na oglasima se jelke prodaju čak i za 129.000 dinara.

- Dvoumimo se da li da kupimo jelku od tri metra ili Fijat Punto za te pare? - upitao je jedan korisnik Instagrama.

Korisnici su zbijali šale.

- Pa jelku naravno jer ne ide kod mehaničara svakih 15 dana - navodi se u jednom od komentara.

Korisnici su naveli da je i za jelku i kićenje potrebno ulaganje, te da je bolje kupiti polovnog punta.