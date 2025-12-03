. Visok je 165 cm, sede kose i smeđih očiju.
IZAŠAO DO TRAFIKE I NIJE SE VRATIO: Nestao Dragan iz Novog Beograda, ukoliko ga prepoznate, odmah pozovite 192! (FOTO)
Dragan Lazović iz Novog Beograda nestao je u utorak 2.12.2025. u Bloku 70a, nakon što je u ranim jutarnjim časovima izašao do obližnjeg kioska po cigarete, odakle se nije vratio.
Dragan je pod terapijom. Visok je 165 cm, sede kose i smeđih očiju. U slučaju da imate bilo kakve informacije, obavezno obavestite policiju.
Dragan živi sa sestrom i zetom u Bloku 70a.
