Slušaj vest

U srpskoj kulturi malo koja stvar ima toliko emocionalnu i simboličku težinu kao kumstvo. Od davnina, kum je smatran „rod najrođeniji“, osoba koja je porodici bliska gotovo poput člana domaćinstva.

Tradicionalno, kumstvo nastaje krštenjem ili venčanjem, a verovalo se da se kumovi ne menjaju, već da se kumstvo prenosi generacijama. Tako je nastala pojava starog kumstva iliti porodične veze koje traju i po više desetina godina, često i bez intenzivnog ličnog kontakta, ali sa jakom simbolikom kontinuiteta i poštovanja predaka.

Zašto je staro kumstvo bitno starijim generacijama?

Za starije ljude staro kumstvo nije samo običaj, već je deo identiteta i predstavlja poštovanje porodične tradicije, nastavljanje zaveta predaka, verovanje u sreću i zaštitu koju kum donosi, strah od "malera“ ako se tradicija prekine, što je deo narodnih verovanja, a ne pravilo ili obaveza.

Mladi u poslednje vreme uzimaju druga za kuma Foto: Ruslan Grigoriev / Panthermedia / Profimedia

Mladi danas sve češće biraju prijatelje za kumove

Savremen život doneo je drugačije odnose i prioritete. Mnogi mladi žele da im kumovi budu ljudi sa kojima su zaista bliski, najbolji prijatelji koji ih poznaju, osobe koje će aktivno biti deo njihovog života, a ne samo formalna figura.

Za mlađe generacije kumstvo je emocionalna, a ne obredna funkcija. Kum na venčanju je osoba s kojom želiš da deliš važne trenutke, koja ti je podrška i prijatelj, a ne neko koga vidiš dva puta godišnje zato što tako tradicija naređuje.

Neprijatnu situaciju oko odabira novog ili nastavka starog kumstva ima i jedan koristik Redita koji uskoro pravi venčanje, ali se porodica protivi njegovoj volji das mu budući kum bude drug.

Ako uzmete novog kuma pratiće vas maler

Kum je najznačajnija ličnost na venčanju i krštenju Foto: Igor Markov / Alamy / Alamy / Profimedia

- Devojka i ja smo pričali o tome da za kumove uzmemo najbolje prijatelje za svadbu, njeni se slažu, međutim, moji insistiraju na tome da se nastavi staro kumstvo koje je počelo jos od mog pradede i neće da čuju za drugu opciju,. Inače, kako kažu pratiće nas maler. Iskreno meni je to čista glupost, ali su oni do te mere za to, da se svađaju sa mnom, staro kumstvo je iz jednog okolnog sela i vidimo se možda dva puta godišnje, a do ove godine se nismo ni na slave zvali, što kaže moja devojka, da smo bliski pa da nam i budu kumovi, a ovako se poštujemo kaži ga samo zbog te neke tradicije. Više puta sam ulazio u svađu oko ovoga, šta vi mislite - pitao je budući mladoženja i objavom pokrenuo lavinu komentara:

- Po bontonu bi trebalo da posetiš stare kumove, da im odmah daš do znanja da si tu iz dubokog poštovanja prema njima, ali da ti imaš želju da započneš novo kumstvo, ako su realni i normalni ljudi shvatiće. Ne prekida se kumstvo time što ti imaš novog kuma, ne remetiš ništa i nikoga - piše u prvom dok u drugom stoji:

Objava o problemu biranja novog kumstva Foto: Reddit Printscreen

- Treba da radiš kako ti misliš, samo da dodam oko tog "starog kumstva sa ljudima sa kojima nisi blizak", u nekim delovima Srbije i Bosne je pravilo bilo da se održava takvo kumstvo i da se namerno kumovi "ne druže" već da se isključivo viđaju na tim većim slavljima (rođendani, slave, svadbe) kako se ne bi posvađali već da ostanu sigurno u dobrim odnosima.

Da li je greh raskidati staro kumstvo