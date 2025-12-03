Foto: Tijana Ćirić/Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

Slušaj vest

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević potpisala je danas, u Palati Srbija, ugovore sa udruženjima koja su u drugom ciklusu javnog poziva ostvarila pravo na bespovratna sredstva iz budžeta Ministarstva za 2025. godinu.

Za drugi ciklus opredeljeno je, kako je saopštilo Ministarstvo za brigu o porodici, oko 50 miliona dinara, a podržano je 77 udruženja čiji se projekti odnose na porodično-pravnu zaštitu građana, podršku porodici i deci, kao i na unapređenje i koordinaciju demografske i populacione politike.

Foto: Tijana Ćirić/Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

Ministarka Žarić Kovačević istakla je da su sredstva koja se dodeljuju više od finansijske podrške, da predstavljaju znak poverenja i priznanja za rad udruženja koja svojim projektima jačaju porodicu, podižu kvalitet života građana i doprinose izgradnji stabilnijeg i solidarnijeg društva.

Ona je dodala da je saradnja države i udruženja od izuzetnog značaja, jer pokazuje da kada institucije i građani deluju zajedno, rezultati stižu brže, a pomoć dolazi do onih kojima je najpotrebnija.

Foto: Tijana Ćirić/Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

- U ovom ciklusu, za projekte u oblasti porodično-pravne zaštite i podrške porodici izdvojeno je oko 23 miliona dinara, za populacionu politiku više od 15 miliona, a za demografsku politiku više od 10 miliona dinara. Ove brojke su dokaz sistemske i stabilne podrške porodicama, koje su stub našeg nacionalnog bića i temelj budućnosti Srbije - naglasila je ministarka Žarić Kovačević, podsetivši da je u prvom u prvom ciklusu javnog poziva podržano oko 160 udruženja sa približno 70 miliona dinara.

1/5 Vidi galeriju Ministarka Jelena Žarić Kovačević potpisala je ugovore sa udruženjima. Foto: Tijana Ćirić/Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju