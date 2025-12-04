Slušaj vest

Nakon 11 godina borbe, 132 meseca, 1.582 odlaska na dijalizu i 3.168 uboda iglom, Saša Markov koji je svakog utorka, četvrtka i subote ustajao u pet sati ujutru kako bi stigao na tretman konačno je transplantiran.

Operacija u Minsku protekla je, kako je objavio njegov sin Uroš, bez komplikacija i označila je kraj jednog teškog, ali herojski vođenog poglavlja.

- Tata se transplantirao! Posle 11 godina,132 meseca, 1.582 odlazaka na dijalizu i 3.168 uboda dijalize vise nema! Sve ovo dugujemo vama, jer da nije vaše nesebične pomoći, ne bismo uspeli. Hvala još jednom od srca u ime cele porodice Markov - naveo je Uroš na Tiktoku.

Saša dobio šansu za novi život Foto: TikTok/druros

Transplantacija je obavljena 14. novembra.

- Dobio je poziv da mora hitno da se javi u Minsk za transplantaciju. Oni su se odmah spakovali i krenuli. Čim su stigli u Minsk, odmah su usledile pripreme za samu transplantaciju. Operacija je trajala 3 sata i prošla odlično i bez ikakvih komplikacija. Njegov oporavak je trajao 14 dana i iz dana u dan je bio sve bolji i bolji - ispričao je Uroš.

Uroš je zahvalan svima koji su pomogli Foto: TikTok/druros

Prošlo je godinu dana od kada su započeli ovu borbu.

- Na samom početku nisam ni mislio da ću uspeti da sačuvam samopouzdanje, a kamoli tata da stigne do Minska. A ipak uspeli smo. Zato verujte u sebe, ne odustajte. Čak i kad izgleda nemoguće, upornost pomera granice. Kada se boriš svim srcem, ono što je nekad izgledalo nedostižno, danas postaje tvoja pobeda - dodao je on.