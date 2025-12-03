Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski uručila je boračkim udruženjima i negovateljima tradicije ugovore o dodeli sredstava za realizaciju projekata iz oblasti boračko – invalidske zaštite.

Za ovaj konkurs, Ministarstvo je izdvojilo preko 22 miliona dinara za 84 udruženja. Cilj projekata je da se mlađim generacijama predstavi važnost slobode i mira.

„Na ovaj način finansiranja udruženja, koja se bave zaštitom boračke populacije, ali i negovanjem tradicije oslobodilačkih ratova, želimo da istaknemo da država brine i čuva one koji su branili našu zemlju, kada je bilo najteže i da pokažemo našu privrženost kulturi pamćenja“, istakla je ministarka.

Foto: Ministarstvo za rad i socijalna pitanja

Ona je podsetila da u periodu od 2000 – 2012. godine status boraca nije bio regulisan. Da su pripadnici ove kategorije društva bili na marginama, omalovažavani i potpuno nevidljivi za sistem.

Navela je da se sada svake godine u kontinuitetu povećava budžet za borce, te da je ukupan budžet Ministarstva za boračka udruženja u 2026. godine preko 24 milijarde, ističući da je to, za oko 2 milijarde više, u odnosu na prethodnu godinu.

Kako je naglasila, taj dodatni novac će biti usmeren ka osnaživanju porodica u kojima žive borci i isplaćivanju invalidnina.

„Želimo da na taj način doprinesemo njihovoj boljoj socijalnoj sigurnosti, ali i ekonomskom osnaživanju samih boraca. Oni koji su iskusili rat, znaju najbolje koliko nam je potreban mir“, navela je Đurđević Stamenkovski.