Slušaj vest

Lisabon, 20. novembar 2025 — VTEX Connect Europe, vodeći događaj e-commerce industrije, koji je ove godine održan u Lisabonu, okupio je impresivnih 1.800 donosilaca odluka iz više od 40 zemalja. Konferencija, koja se odvijala paralelno s poznatim WebSummitom, imala je za glavnog govornika legendarnog tenisera i preduzetnika Rafaela Nadala. On je oduševio publiku deljenjem svog pogleda na uspeh, poručivši poslovnim liderima: “Da bi se postigao veliki uspeh, `udobnost` nije prava reč. Ukoliko želite uspeh, morate proći kroz teške trenutke, sumnje i čuti stvari koje ne želite da čujete.“ Njegove poruke su poslovnim liderima ponudile snažan okvir za suočavanje sa izazovima i postizanje održivog rasta u sve konkurentnijem globalnom okruženju.

Foto: VTEX

Uspeh događaja VTEX Connect Europe podržan je od strane partnerskog ekosistema, a kompanija AWS bila je glavni sponzor događaja. Ova saradnja je istakla duboku povezanost i zajedničku posvećenost unapređenju inovacija u oblasti e-commercea, dodatno potvrđujući VTEX-ovu posvećenost strateškim tržištima poput Nemačke, Francuske i Sjedinjenih Američkih Država. “Naše partnerstvo s VTEX-om na ovom događaju pokazuje našu posvećenost ubrzanju digitalne transformacije enterprise e-commerce tehnoloških platformi širom sveta,“ izjavio je Luis Monteiro, glavni predstavnik za sektor putovanja i ugostiteljstva u EMEA regionu u AWS-u.

Foto: VTEX





Ističući strateški značaj događaja, Santiago Naranjo, Chief Revenue Officer kompanije VTEX, izjavio je: „VTEX Connect Europe predstavlja zaista transformativan trenutak za VTEX u Evropi. To je jasan pokazatelj naše posvećenosti i dodatno učvršćuje naše prisustvo kao vodeće enterprise commerce platforme u regionu.“

Pored inspirativnog sadržaja, VTEX Connect Europe obeležio je prekretnicu u rastu kompanije na evropskom tržištu i njenom kontinuitetu ulaganja u inovacije. Uz teme poput veštačke inteligencije i operativne efikasnosti koje su oblikovale razgovore na svakoj etapi događaja, VTEX je potvrdio svoju poziciju kao enterprise tehnološki partner koji može da isporuči merljiv, end-to-end poslovni učinak.

Foto: VTEX

O KOMPANIJI VTEX: