U zgradu Pete beogradske gimnazije danas ušla direktorka! Stanković: Nema govora o gašenju škole, vratićemo je u pređašnje stanje u najkraćem roku!
Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković izjavio je da je u zgradu Pete beogradske gimnazije danas ušla vršilac dužnosti direktora te ustanove Danka Nešović u pratnji nadležnih službi.
Uslovi za to, stekli su se, kako se navodi u saopštenju Ministarstva prosvete, nakon što su NN lica koja su neovlašćeno zaposela tu zgradu napustila objekat.
Postupak popisa imovine škole i utvrđivanje činjeničnog stanja započeo je odmah kako bi se što pre obezbedili adekvatni uslovi za bezbedan povratak učenika, kao i za rad i nastavu u toj obrazovno-vaspitnoj ustanovi.
Stanković je naveo da nema govora o gašenju škole i prenameni objekta, kao što su to tvrdili neki pojedinci.
- Nakon sprovedenih procedura biće stvoreni uslovi za bezbedan povratak učenika. Ministarstvo prosvete uložiće sve svoje resurse da se škola vrati u pređašnje stanje u najkraćem roku - istakao je ministar.
Povratak učenika u školu biće moguć kada sve nadležne gradske službe pregledaju zgradu.
- Ministarstvo će pružiti svu potrebnu podršku kako bi škola vratila raniji ugled i kako bi se stvorili uslovi za bezbedan povratak učenika - naveo je ministar.
On je ponovio da uspostavljanje redovnog nastavnog procesa u ovoj školi nema alternativu.
- Peta beogradska gimnazija, kao i sve škole u Srbiji moraju biti mesto bez politike i medijskih senzacija. Pozivamo sve učenike, roditelje da imaju poverenja u nadležne institucije koje rade na uspostavljanju obrazovno-vaspitnog procesa u toj ustanovi - naveo je ministar.