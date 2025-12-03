Oglasio se Dejan Vuk Stanković o Petoj beogradskoj gimnaziji

Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković izjavio je da je u zgradu Pete beogradske gimnazije danas ušla vršilac dužnosti direktora te ustanove Danka Nešović u pratnji nadležnih službi.

Uslovi za to, stekli su se, kako se navodi u saopštenju Ministarstva prosvete, nakon što su NN lica koja su neovlašćeno zaposela tu zgradu napustila objekat.

Postupak popisa imovine škole i utvrđivanje činjeničnog stanja započeo je odmah kako bi se što pre obezbedili adekvatni uslovi za bezbedan povratak učenika, kao i za rad i nastavu u toj obrazovno-vaspitnoj ustanovi.

Stanković je naveo da nema govora o gašenju škole i prenameni objekta, kao što su to tvrdili neki pojedinci.

Blokada Pete beogradske gimnazije Foto: BoBa Nikolić

- Nakon sprovedenih procedura biće stvoreni uslovi za bezbedan povratak učenika. Ministarstvo prosvete uložiće sve svoje resurse da se škola vrati u pređašnje stanje u najkraćem roku - istakao je ministar.

Povratak učenika u školu biće moguć kada sve nadležne gradske službe pregledaju zgradu.

- Ministarstvo će pružiti svu potrebnu podršku kako bi škola vratila raniji ugled i kako bi se stvorili uslovi za bezbedan povratak učenika - naveo je ministar.

On je ponovio da uspostavljanje redovnog nastavnog procesa u ovoj školi nema alternativu.