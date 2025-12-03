Slušaj vest

Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je, da je danas veliki dan za našu vojsku, jer se usvajanjem izmena Zakona o Vojsci Srbije obezbedilo da više od 10.000 vojnika odmah nakon prvog ugovora dobije stalan posao i sigurnost koju zaslužuju.

On je na svom Instagramu napisao da je time stavljena tačka na godine neizvesnosti i da se otvara novo poglavlje za sve vojnike i njihove porodice.

- Hvala vam na strpljenju, hrabrosti i odanosti. Hvala i vašim porodicama koje su bile vaša najveća podrška. Ovo je vaša pobeda i naš zajednički ponos. Svakog dana zajedno dokazujemo šta znači služiti Srbiji. Naš je zadatak da se borimo za vas, kao što se vi borite za našu zemlju. Za našu otadžbinu. Za našu vojsku. Za budućnost koja je sigurna. Ponosni na vas, ponosni na našu vojsku. Živela Srbija - napisao je Gašić.