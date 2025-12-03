Učiteljica Sanela Davitkova

Stole me je hrabrio, a on nije izdržao

I mimo svega nasmejana je Sanela Davitkova, dvadesetšestogodišnja učiteljica iz Kočana. Radovala se tom izlasku. DNK joj je bio omiljeni bend.

- Bili smo tačno ispred bine, baš ispod pirotehnike. Isprva plamen nismo ni shvatili ozbiljno, mislili smo da je deo nastupa. Sve dok pevač nije viknuo: "Izlazite svi!" Skoro celo moje društvo je uspelo da izađe, ali nas troje smo se zaglavili na samim vratima. Od izlaska me je delio samo korak. Kad sam osetila vreo vazduh, instinktivno sam stavila ruke preko lica - kazuje Sanela, kojoj je, zahvaljući tome, lice prilično očuvano u grotlu pakla, ali ruke pokazuju tragove plamene nemani:

- Dalje se ničega ne sećam, mislim da sam se onesvestila na tren. Nisam mogla da dišem. Kad sam se probudila - zaglavljena. Ljudi natrpani jedni preko drugih. U toj gužvi i vrištanju, prvo što videh pred vratima bio je moj dečko. Dozivala sam ga, ali nije me prepoznao, svi smo bili garavi. Ipak me je posle čuo. Ne znam kako je uspeo da me izvuče. Ostavio me je ispred diskoteke i otišao po drugare, obojica su izvučeni. Stole, jedan od njih, koga sam mnogo volela, bio je napred u kolima Hitne pomoći koja me je odvezla. Bio je mnogo hrabar. Sve vreme mi je govorio da će sve biti u redu. A on na kraju nije izdržao, preminuo je u Beogradu.

Nakon kratkog boravka u Solunu vratila se kući. Mnogo je bilo teško, ožiljci, sve... Ali navikava se. I radi.

- Đaci su me u početku čudno gledali. Sad je sve u redu - uz osmeh će mlada učiteljica milog lica.