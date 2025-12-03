Slušaj vest

U Manastiru Kovilj, među starim zidovima i mirnom svakodnevicom monaškog života, postoji jedan neobičan, ali divan prizor - monah koji i dalje koristi svoje lekarsko znanje da pomogne ljudima.

Monah Ermolaj, nekada oftalmolog u Grčkoj, danas potpuno besplatno pregleda sve koji mu se obrate - jednostavno, tiho i skromno, kao deo svog služenja bogu.

Nema reklame, nema pompe, nema velikih priča oko toga. Sve se dešava prirodno, u manastirskoj jednostavnosti.

Pre monaškog života, otac Ermolaj, o kojem je objavljena priča na Tik Tok profilu "bjn_89", radio je kao oftalmolog i bio poznat po svom znanju.

Kada je izabrao monaški put, nije se odrekao medicine - samo ju je uklopio u svakodnevicu u kojoj su mir, molitva i rad podjednako važni.

Monaško ime dao mu je patrijarh Porfirije, a opremu za preglede poklonili su mu prijatelji koji su znali da će to znanje i dalje koristiti ljudima.

Kod njega dolaze meštani Kovilja, ljudi iz okolnih sela, stariji, oni koji manastir doživljavaju kao svoje mesto i kojima je dragoceno da se obrate nekome ko ih razume i kao čovek, i kao vernik, i kao lekar.

Nema liste čekanja. Nema višesatne birokratije. Samo čovek koji zna svoj posao i želi da pomogne.

Pregledi su osnovni, ali mnogima znače.

I sve to radi bez ikakve nadoknade. Ne smatra da radi nešto posebno, niti želi da se o tome mnogo priča. Za njega je prirodno da čoveku pomogne onim što zna. Da učini dobro ako može.

