Monah iz Grčke leči ljude u manastiru Kovilj: Patrijarh Porfirije mu dao monaško ime, danas mnogi dolaze kod njega po savet i utehu!
U Manastiru Kovilj, među starim zidovima i mirnom svakodnevicom monaškog života, postoji jedan neobičan, ali divan prizor - monah koji i dalje koristi svoje lekarsko znanje da pomogne ljudima.
Monah Ermolaj, nekada oftalmolog u Grčkoj, danas potpuno besplatno pregleda sve koji mu se obrate - jednostavno, tiho i skromno, kao deo svog služenja bogu.
Nema reklame, nema pompe, nema velikih priča oko toga. Sve se dešava prirodno, u manastirskoj jednostavnosti.
Pre monaškog života, otac Ermolaj, o kojem je objavljena priča na Tik Tok profilu "bjn_89", radio je kao oftalmolog i bio poznat po svom znanju.
Kada je izabrao monaški put, nije se odrekao medicine - samo ju je uklopio u svakodnevicu u kojoj su mir, molitva i rad podjednako važni.
Monaško ime dao mu je patrijarh Porfirije, a opremu za preglede poklonili su mu prijatelji koji su znali da će to znanje i dalje koristiti ljudima.
Kod njega dolaze meštani Kovilja, ljudi iz okolnih sela, stariji, oni koji manastir doživljavaju kao svoje mesto i kojima je dragoceno da se obrate nekome ko ih razume i kao čovek, i kao vernik, i kao lekar.
Nema liste čekanja. Nema višesatne birokratije. Samo čovek koji zna svoj posao i želi da pomogne.
Pregledi su osnovni, ali mnogima znače.
I sve to radi bez ikakve nadoknade. Ne smatra da radi nešto posebno, niti želi da se o tome mnogo priča. Za njega je prirodno da čoveku pomogne onim što zna. Da učini dobro ako može.