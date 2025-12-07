Slušaj vest

Izgubljene torbe, telefoni, ključevi i novčanici svakodnevica su u javnom prevozu, posebno na železničkim linijama gde putnici često žure, menjaju linije i nose više stvari.

Iskustva putnika pokazuju da se ljudi različito ponašaju kada pronađu tuđi predmet ili novac.

Jedan nedavni slučaj na društvenim mrežama privukao je pažnju upravo zbog toga koliko su ovakve situacije neočekivane i ljudske. Putnica je u žurbi zaboravila torbu u vozu. Kada se kasnije vratila, zatekla je ženu kako je drži u rukama. Uspela je da joj priđe, preuzme torbu, zahvali se i izađe iz vagona dok je voz već kretao. Tek kasnije, otvorivši novčanik, shvatila je da je srećni pronalazač navodno uzeo deo novca.

Njena objava pojavila se na društvenoj mreži X i izazvala je lavinu reakcija.

Žena koja je našla torbu navodno uzela novac iz novčanika Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

- Izgubila torbu u vozu, ulazim poslije u isti voz i neka žena je drži, ja uzmem, zahvalim se i izletim pošto je voz već kretao, posle mi bilo žao što je nisam počastila kad ono otvaram novčanik, počastila se sama - pisalo je u objavi ispod koje su se nizali komentari:

Iako žena tvrdi da je ova uzela novac neki su u komentarima posumnjali da bi to mogao biti i neko drugi ko je pratio tu situaciju. Međutim, autorka objave je dodala da se sve desilo u svega deset minuta.

- Kako se izgubi torba? U redu ako si je zaboravila, tj nisi ponela sa sedišta, desi se ponekad nekom. Možda nije ona, možda je neko pre nje. Ne verujem da bi neko uzeo novac i još ostao pri torbi, nema logike - pisalo je u jednom komentaru.