Beograd, 2. decembar 2025 – Kompanija WMG (Wireless Media Group) bila je domaćin članovima Srpske asocijacije menadžera (SAM) u okviru programa SAM Open Day u kojima se članovima pruža mogućnost da upoznaju i povežu se sa liderima i kompanijama koje posluju u Srbiji.

Program je započet organizovanom turom kroz WMG, tokom koje su se članovi SAM-a iz prve ruke upoznali s načinom rada u različitim divizijama i sektorima u kompaniji, te na licu mesta uverili kako izgleda sinergija medijskog i tehnološkog dela poslovanja.

Događaj je otvorila Danijela Rakić, direktorka komunikacija SAM, koja je istakla vrednost SAM Open Day formata kao prostora za razmenu znanja, učenje iz praksi uspešnih kompanija i jačanje B2B povezivanja, a prisutne je u ime WMG-a pozdravila Ruža Veljović, direktorka korporativnih komunikacija i marketinga, naglašavajući da WMG posluje kao vodeća medijska i digitalna kompanija u regionu.

Ana Aleksić, članica uprave WMG-a i predsednica UO WMG fondacije, predstavila je medijsku diviziju i produkciju, govoreći o pristupu i planovima kompanije na Zapadnom Balkanu. Direktorka za strateške klijente Biljana Stojković predstavila je WMG Product & Services, diviziju koja klijentima pomaže da ubrzaju rast i unaprede efikasnost putem digitalnih rešenja za bolje korisničko iskustvo, prodajnih kanala i internih procesa. Tamara Markićević, direktorka za razvoj poslovanja, predstavila je WMG Digital Transformation i iskustvo WMG-a u dizajniranju i implementaciji složenih sistema za procese poput HR-a i finansija, uz podršku kroz analizu, integracije i uvođenje rešenja u svakodnevni rad.

Na samom kraju, Irena Petrović, direktorka WMG fondacije, predstavila je misiju Fondacije kao platforme kroz koju WMG ulaže u projekte ekonomske, socijalne i ekološke održivosti.

Među najvažnijim projektima u oblasti održivog razvoja na koje je kompanija WMG posebno ponosna jeste projekat “Zasadi drvo”. Kao članica UN Globalnog dogovora, kompanija je projekat “Zasadi drvo” pokrenula 2019. godine, a on je u međuvremenu prerastao u pravi ekološki pokret, okupivši više od 1.500 volontera i 18 institucionalnih partnera. U 2025. godini postignut je izuzetan cilj – milion posađenih sadnica. Tokom šest ciklusa ozelenjeno je više od 40 gradova i opština širom Srbije, pošumljeno je više od 500 lokacija, organizovano je više od 45 edukativnih radionica za decu i sakupljeno više od 12 t semena.

