U samohodnim haubičkim artiljerijskim divizionima iz sastava Kopnene vojske u toku je intenzivna obuka profesionalnog sastava za borbenu upotrebu samohodnih haubica 122 mm.

Posluge ovih artiljerijskih sistema na poligonima za obuku unapređuju timsku koordinaciju prilikom realizacije kolektivnih zadataka u operacijama i ukupnu osposobljenost za pružanje vatrene podrške manevarskim jedinicama Kopnene vojske.

obuka_u_samohodnim_haubickim_artiljerijskim_divizi_1764769028.jpg
Foto: Ministarstvo odbrane

U skladu sa programom obuke, u ovoj fazi se uvežbavaju taktičke radnje prilikom izvođenja marša i posedanja vatrenih položaja, procedure u pripremi i izvršenju posrednog artiljerijskog gađanja i drugi postupci neophodni za ostvarivanje iznenadne, efikasne i koncentrisane artiljerijske vatre po ciljevima na različitim daljinama.

Obuka se realizuje na usavršenoj varijanti samohodne haubice, koja nakon ugradnje savremenog sistema za upravljanje vatrom ima veću vatrenu moć, brzinu i preciznost gađanja i ostvaruje jači efekat dejstva po cilju.

obuka_u_samohodnim_haubickim_artiljerijskim_divizi_1764769040.jpg
Foto: Ministarstvo odbrane

Ovaj ciklus obučavanja biće završen realizacijom taktičkih vežbi i bojevih gađanja tokom kojih će se u praksi proveriti osposobljenost posluga haubica za realizaciju namenskih zadataka u zimskim uslovima kada je zbog snega i raskvašenog terena otežano izviđanje, izbor i maskiranje vatrenog položaja i određivanje elemenata za gađanje.

Uporedo sa obukom profesionalnog sastava, u samohodnim haubičkim artiljerijskim divizionima je realizovana i obuka kadeta Vojne akademije modula artiljerija, koji su, u okviru posebnih oblika nastave, težišno uvežbavali pravovremeno uvođenje artiljerijske jedinice u borbu i organizovanje artiljerijske vatre.

obuka_u_samohodnim_haubickim_artiljerijskim_divizi_1764769054.jpg
Foto: Ministarstvo odbrane

Posebni oblici nastave koji se realizuju u jedinicama i ustanovama Vojske Srbije su obavezan deo školovanja kadeta Vojne akademije, tokom kojih oni nadograđuju znanja stečena u ovoj visokoobrazovnoj ustanovi i stiču iskustva koja će im pomoći da se na najbolji način pripreme za obavljanje početnih oficirskih dužnosti.

