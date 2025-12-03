Slušaj vest

Poslanici Narodne skupštine Republike Srbije usvojili su danas Zakon o upravljanju otpadom, koji postavlja temelje budućeg sistema upravljanja otpadom u Srbiji.

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov je naglasila da je ovo sistemski zakon koji ima za cilj da obezbedi uslove za značajno smanjenje nastajanja otpada, zaštitu životne sredine i unapređenje kvaliteta života svih građana.

- Ovaj zakon je temelj budućeg sistema koji treba da obezbedi čistiju i moderniju državu za sve naše građane. Novim zakonom otklanjamo sve dosadašnje protivrečnosti ili dvosmislenosti, a jasni propisi znače manje nesigurnosti i više reda i efikasnosti. Prvi put je omogućeno postojanje snažnih mera prevencije otpada, posebno otpada od hrane, a uspostavlja se i obavezno planiranje upravljanja otpadom kod svih proizvođača otpada, što znači da više neće biti prostora za improvizaciju. Svako ko generiše otpad moraće unapred da planira, evidentira i kontroliše način njegovog zbrinjavanja - rekla je Pavkov.

Foto: Shutterstock

Ministarka je naglasila da je Zakon usklađen sa evropskim standardima, uključujući EU direktivu koja ograničava upotrebu štetnih ftalata u elektronskoj i električnoj opremi.

- Važno je i to da će se u praksi postići veća kontrola zahvaljujući uvođenju dokumenta o kretanju otpada za neopasan otpad i digitalizaciji dokumenta o kretanju otpada. Time smanjujemo zloupotrebe i administrativno opterećenje i uvodimo veću transparentnost. Ovaj zakon uvodi mogućnost uvoza neopasnog otpada za energetske svrhe, čime se smanjuje zavisnost od fosilnih goriva, jača konkurentnost domaće privrede i ispunjava zahtev CBAM mehanizma, što znači manje zagađenje, stabilnije cene energije i više mogućnosti za domaće kompanije. Novi zakon nije samo ekološki, već i ekonomski i društveno odgovoran, jer njime pokazujemo da smo spremni da unapredimo kvalitet života građana, modernizujemo državu i budućim generacijama ostavimo u amanet životnu sredinu koja je dostojna njihovog odrastanja - poručila je Pavkov.