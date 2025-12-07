Slušaj vest

Ukoliko neki posao vredi, to je svakako posao domaćice, u kom žena ispunjava nikada više uloga, od čišćenja, preko kuvanja, do vaspitavanja dece.

Vrednost ovog posla vidi se tek kada on izostane, a koliko zaista treba da košta ovakvo ulaganje u porodicu za Kurir televiziju objasnile su Ivana Sinđić, psihoterapeut, Tanja Anđelković, majka petoro dece.

Psihoterapeut je najpre objasnila kako izgleda zapostavljanje potreba domaćice u zajednici.

- Domaćica je i žena koja ne radi već se bavi decom, ali i ona koja radi. Moramo vrednovati domaćicu. Ona je odgovorna za emocionalnu klimu u porodici. Ona je emocionalni kišobran za sve koji se nalaze u porodici. Ona je često psihoterapeut i deci, i mužu, bez kabineta. Ona je arhitekta emocionalne klime, ekonomista, menadžer, čistač, medicinska sestra... ako ona ne funkcioniše, ništa ne funkcioniše, morali bi da platimo nekoga da to obavlja - kaže Sinđić.

"Žena se oseća krivo ako svačije potrebe nisu zadvoljene"

Sinđić dodaje da se poštovanje mora pokazati prema domaćici zato što je ona ta koja brine o svima.

- Na Balkanu smo uglavnom strukturisani da je otac taj koji zarađuje, on se ponaša grandiozno, ode na posao, zaradi, pa posle ide na sport i gleda televiziju. Žena u tom slučaju postaje samožrtvujuća struktura koja stavlja drugima kišobran dok sama kisne. Niko ne može da zdravo živi tako što hronično zadovoljava samo potrebe drugih. Ona se oseća krivo ako svačije potrebe nisu zadovoljene. Onda ona ulazi u stanje iscrpljenog deteta, što se shvata kao usputna žalba, jer se podrazumeva da su ti poslovi samo njeni - kaže Sinđić.

Psihoterapeut govori da je sledeći stadijum stadijum žaljenja, što može dovesti i do toga da suprug dođe do zaključka da mu je potrebna nova supruga.

- Onaj ko prvi stiže, taj treba da završi kućne poslove. Neki smatraju da onaj koji više zarađuje ne treba da radi. Ukoliko ti ne pomogneš supruzi koja je umorna da opereš sudove ili počistiš, kako onda pokazuješ ljubav?

"Ja sam prvo domaćica i majka, a tek onda poslovna žena"

Tanja Anđelković, mama četiri dečaka i jedne divne devojčice ispričala je kako uspeva da balansira između porodice i posla.

- Ja sam prvo majka i domaćica, a tek onda poslovna žena. Danas sam imala razgovor sa drugom, a on je mene pitao da li se vraćamo kući, jer smo u fazi renoviranja i sada smo kod moje majke. Ja sam rekla tom drugu da ne mogu sve da stignem, da moram da počistim kuću. On mi je rekao, zašto ti da čistiš, možeš da priuštiš da platiš. Ja sam mu rekla, kakve veze ima novac sa čišćenjem doma, jer ja želim da ono što smo suprug i ja stvorili ja počistim jer ja želim da to bude lepo - kaže Anđelković.

Anđelković kaže da njoj prija da tako nešto uradi za svoju porodicu:

- Vaspitavanje dece je najteži posao na svetu, napraviti džentlmene i dame. Meni je majka govorila ti prvo završi školu, ali moraš da znaš sve oko kuće - kaže Anđelković.

Anđelković kaže da nije njena kuća uvek sjajna, nije sav veš opran i sređen, sa obzirom na to koliko je porodica velika.

Ne postoje muški i ženski, već samo kućni poslovi

Sinđić je objasnila da ne postoje muški i ženski poslovi, već kući, koje treba da obavljaju svi koji žive u kući:

- Muškarci obavezno moraju da se uključe. Žene na Balkanu su navikle da što se više žrtvuju, to su bolje majke i domaćice. Muškarci smatraju da su to ženski poslovi, ali to nije tako. To je trošenje emotcionalne i fizičke energije.

Sinđić dodaje da ukoliko se neko ponaša kao gost u rođenoj kući, to je iskorišćavanje domaćice, a ne ljubav.

