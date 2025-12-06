Slušaj vest

Na društvenoj mreži TikTok osvanulo je prizor koji je kod korisnika društvenih mreža izazvao burne reakcije.

Naime, u pitanju je fotografija nadgorbnog spomenika, koja osim onog očekivanog, imena, prezimena, datuma rođenja i smrti osobe koja je na večnom počinku, sadržao i jednu potresnu priču.

Ispod fotografije preminule žene stoje reči:

- 36 godina u Nemačkoj puno radila, tugovala, plakala za domovinom, familijom, za svoje koje sam više volela od sebe. Danas tri godine u domovini za koju sam živela kažu da ih mrzim, da sam zlobna žena, to se vidi po mojim očima. Zato dižem sama spomenik, jer oni nisu dužni da takvoj ženi prave spomenik, koja im je nanela toliko zla i pored svega voleću ih i kada budem umrla.

U potpisu stoji ime Goca, odnosno nadimak žene čiji je spomenik, a koji je sama sebi i postavila.

Korisnici društvenih mreža su pored reči saosećanja, tužni zbog žene koja je samu sebe ispratila na drugi svet, podelili i teorije šta je moglo da dovede do raskola u porodici koji bi izazvao ovakav spomenik.

Lavina komentara

- Ovo je toliko žalosno da nemam reči. Jedan bačeni život, Bolje da je živela sama za sebe. Bar bi joj ostale lepe uspomene.

- Pokoj joj duši.

- Klasika, tako je kod svih.

- Teško im bilo i datum smrti da ugraviraju koliko je bila dobra.

- Bravo, Goco, svaka čast.

- Prestala je da šalje evre iz Nemačke i eto problema, dok je slala novac bila je odlična - bli su neki od komentara ispod ove objave.

