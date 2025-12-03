Slušaj vest

Zanatlije su sve traženije u svetu, a neki podaci pokazuju da Evropi fali više od milion zidara i tesaka, kao i na hiljade električara, vozača i drugih zanimanja koja podrazumevaju veštinu ruku, a moguće je da će oni biti među najplaćenijim na svetu

Foto: Kurir Televizija

Na pitanje koliko je zanat zaista cenjen za Kurir televiziju svoja iskustva su podelili Saša Torlaković, predsednik Sindikata građevinskih radnika, Goran Petrović, autor jutjub kanala "Povratak na selo", Bogdan Stanišić, autor jutjub kanala "Stanišići", kao i Zoran Vujović, predsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća.

Petrović je otišao iz grada i počeo svoj novi život na selu , pa kaže da je lako naučiti sve ono što neko želi da nauči:

- Ja popravljam krov na dedinoj staroj kući, nisam ni jednom pao. Ne curi jer sam sve radio sa tavana - našalio se Petrović.

Stanišić kaže da zna puno zanata, ali ni u jednom nije profesionalac:

- Sve na mom imanju radim sam. Ja sam postavio krov na kući u kojoj živim, sa ocem bratom i jednim prijateljem. Niko od nas se nikada nije ni popeo na krov.

Foto: Kurir Televizija

Stanišić sam sebi zida krov sa izolacijom od prirodnih materijala

Stanišić objašnjava da se upravljao logikom i tako kroz ceo život i završavao sve projekte koje je namerio da završi:

- Da bi došli do krova, svašta treba da uradite. Kada dođete do krova, stvari su vam mnogo jasnije. Pravio sam interesantan krov koji sam sam izmislio. Želim da koristim prirodne materijale za izolaciju, odnosno slamu, a takođe ću imati i dva krova. Jedan estetski, a drugi funkcionalni, između njih slama za izolaciju - kaže Stanišić.

On dodaje da nema prevelike štednje kod toga da neko sam bude svoj majstor, jer kada neko nije profesionalac izmene su veoma česte,

Foto: Kurir Televizija

Šta je zakon o zanatstvu?

Vujović kaže da već 17 godina pokušavaju da ubede ministarstvo da donesu zakon o zanatstvu, koji imaju gotovo sve države sem Srbije:

- To bi zaštitilo prave zanatlije, ali i korisnike. Kada odete kod kozmetičara vi ne znate da li je sertifikovan. Bio je jedan skandal kada je žena koja je radila depilaciju neprestano koristila isti vosak na više klijentkinja, a onda je jedna žena došla sa ranom, ona je iskoristila star vosak, i devojka je dobila sepsu i umrla - kaže Vujović.

On dalje objašnjava da neki zanatlija, moler na primer, može dobiti posao preko oglasa, a vi onda ne znate ko ulazi u kuću i kako će uraditi posao:

- Ukoliko dva dana nakon što dođe vodoinstalater sve popuca. Vi ne znate kako on radi, da li vam tipuju kuću, imaju li sertifikat... Mi smo napravil predlog zakona, predali ga tadašnjem ministarstvu, a to je gurnuto u neku fijoku. I ovu vlast molimo za zakon da zaštitimo to malo zanatlija u Srbiji, a i nas kao koristnike - kaže Vujović.

Foto: Kurir Televizija

Torlaković o motivisanju nove generacije zanatlija

Torlaković je stava da bogaćenja kod majstorstva neće biti:

- Lakše je naći dobrog majstora u manjim gradovima. Beograd nije reprezentativan jer pored ovolikog broja ljudi teško je naći nekoga ko će hitno doći da vam uradi posao. Tražimo majstore preko roditelja, rođaka, komšija, to tako i ide. Da ne znam za nekoga za popravku, pitao bih nekoga ko ti popravlja bojler?

Torlaković dodaje da kada govorimo o nedostatku radne snage moramo biti svesni da se naša privreda jeste zasnivala na građevinarstvu u poslednjih par godina, ali se nije puno učinilo kako bi se unapredilo obrazovanje za stvaranje novih zanatlija.

- Dete na četvrtoj godini ima 1.200 evra platu u Austrijij, jednom nedeljno ide u školu, četiri puta na gradilište. Na taj način čuvaju svoju radničku klasu koja će se baviti građevinarstvom - kaže Torlaković, i dodaje da čak i dete na prvoj godini građevinarstva dobija platu od 350 evra.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs