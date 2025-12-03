Slušaj vest

Ministar odbrane Bratislav Gašić prisustvovao je večeras svečanoj akademiji, u pozorištu "Bora Stanković" u Vranju, povodom obeležavanja jubileja – 45 godina postojanja radija, 30 godina televizije i 15 godina rada portala Radio-televizije Vranje.

Čestitajući jubilej ministar Gašić istakao je da je Radio-televizija Vranje svoj višedecenijski rad utkala u identitet ovog grada postajući istovremeno i njegovo ogledalo i prozor u svet te dodao da mu je zadovoljstvo što se obraća na svečanosti kojom se zaokružuje obeležavanje nekoliko značajnih jubileja Radio-televizije Vranje.

- Jedan od najvećih izazova za savremenog čoveka je snalaženje u moru informacija. Svakodnevno smo izloženi hiljadama vesti, poruka, video zapisa, raznih naslova i sve je teže razlikovati važno i nevažno, istinu i manipulaciju. Upravo zbog toga je za svakog pojedinca i za svaku lokalnu zajednicu značajno da, u potrazi za istinom, zna kom mediju može pokloniti svoje poverenje. Radio-televizija Vranje, zahvaljujući predanom i profesionalnom radu svojih urednika i novinara, uspela je da se nametne kao relevantan i pouzdan izvor informacija postajući svedok, hroničar i čuvar duha juga Srbije – rekao je ministar odbrane istakavši da ljudi koji svakodnevno nastoje da putem radija, televizije i internet portala svojim sugrađanima, ali i ostalim građanima naše zemlje, ponude kvalitetan medijski sadržaj najbolje znaju koliko je taj posao težak i odgovoran.

On je naglasio da je 45 godina proteklo od kada se Radio Vranje uselio u domove žitelja ovoga grada i okoline, a da je pune tri decenije prošlo od osnivanja istoimene televizije te da je ova medijska kuća uspela da uhvati korak sa tehnološkim napretkom osnivanjem portala pre 15 godina.

- Poverenje se, naročito u javnim poslovima, veoma teško stiče, a lako gubi. Upravo zato je svaki novi dan, svaka vest, svaki prilog, svaka emisija tokom svih ovih godina bila novi izazov i novi test koji je trebalo savladati i položiti. A uspeh tih nastojanja danas čitamo u poverenju i zadovoljstvu onih zbog kojih Radio-televizija Vranje i postoji. Ova kuća oduvek je bila, ne samo medij javnog informisanja, nego i forum na kome su se razmenjivala mišljenja i podsticale ideje od značaja za lokalnu zajednicu. To je, mogu slobodno reći - primer kvalitetne integracije jednog medija u samu suštinu života jednog grada – istakao je ministar Gašić.

Obraćajući se zaposlenima u RTV Vranje ministar odbrane rekao je da njihov rad i rezultati zaslužuju priznanje i kada je reč o pristupu temama od šireg društvenog značaja.

1/17 Vidi galeriju Ministar Gašić prisustvovao obeležavanju jubileja Radio-televizije Vranje Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

- Svetla i junačka istorija ovog grada i celog juga Srbije oduvek je bila plodna osnova da se u javnosti afirmišu teme od značaja za odbranu zemlje. Vi ste, nebrojeno puta do sada, na vašim frekvencijama građanima ponudili kvalitetne, sadržajne i zanimljive priloge o aktivnostima Vojske Srbije. Vaše ekipe su rečju, perom i objektivom svedočile o patriotizmu, sposobnosti i požrtvovanju naših vojnika produbljujući i jačajući tradicionalno visok ugled koji naša institucija uživa u ovom delu naše otadžbine. Kao ministar odbrane, na tome vam iskreno zahvaljujem i od srca vam čestitam višestruki jubilej kome se, zajedno sa vama, danas iskreno radujem. Neka vas i u predstojećim decenijama vode principi profesionalizma i novinarske izvrsnosti na korist vaše medijske kuće i javnosti kojoj služite – rekao je ministar Gašić.

Ovom prilikom, zlatnu plaketu Ministarstvu odbrane za dugogodišnju saradnju direktor RTV Vranje Zoran Veličković uručio je ministru Gašiću.

Direktor RTV Vranje Veličković zahvalio je svima koji su bili uz Radio-televiziju Vranje od njenog osnivanja do danas, od osnivača do mladih novinara koji tek započinju svoje karijere, kao i publici koja ih je pratila, podržavala, kritikovala i podsticala da budu bolji.

- Sa ponosom gledamo unazad, a sa još većom energijom gledamo u budućnost. Novi izazovi nas čekaju, brže informacije, nove platforme, sve zahtevnija publika, ali mi verujemo u ono što radimo, verujemo u novinarstvo koje ima dušu, odgovornost, koje služi istini i građanima – rekao je Veličković naglasivši da Radio-televizija Vranje nije samo medij već institucija, porodica i srce juga Srbije koje kuca već decenijama.

Obeležavanju jubileja prisustvovali su pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse Nenad Miloradović, v. d. pomoćnika ministra za infrastrukturu i usluge standarda Boriša Roljić, komandant Četvrte brigade kopnene vojske brigadni general Grujica Vuković, načelnik Centra Ministarstva odbrane Vranje potpukovnik Igor Milanović, arhiepiskop i mitropolit vranjski Pahomije, gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković, predstavnici lokalne samouprave i brojni gosti.

Radio-televizija Vranje svoje korene ima u Radiju Vranje, koji je počeo sa radom 7. septembra 1980. godine, dok je televizijski program zvanično uspostavljen 1995. godine, čime je formiran savremeni RTV Vranje kao lokalno-regionalni medijski servis. Tokom decenija rada, kuća je razvila prepoznatljivu produkciju informativnog, kulturnog i dokumentarnog sadržaja, sa naglaskom na teme od značaja za Pčinjski okrug.