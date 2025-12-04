Slušaj vest

U Srbiji će danas biti oblačno, ujutro na jugu, a tokom dana i na zapadu i severozapadu zemlje povremeno kiša, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području povremeno i jak, istočni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunalju sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura biće od dva stepena do sedam, a najviša dnevna od šest do 12 stepeni.

U Beogradu će biti oblačno, uveče sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od tri stepena do pet, a najviša dnevna oko 10 stepeni.

Upaljen meteo alarm

U celoj Srbiji, izuzev Beograda i Šumadije upaljen je žuti meteo alarm. U  Banatu i Pomoravlju zbog jakog vetra, a u ostalim predelima zbog magle. Ovo upozorenje znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Screenshot 2025-12-04 065217.jpg
Foto: Printscreen/RHMZ

Vreme narednih dana

Narednih dana će se zadržati umereno do potpuno oblačno do nedelјe mestimično sa slabim padavinama, uglavnom u vidu kiše, a slab sneg se očekuje samo na visokim planinama. U košavskom području će u petak i subotu duvati umeren, povremeno i jak, istočni i jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata i u donjem Podunavlјu imati i udare olujne jačine.

Početkom sledeće sedmice suvo.

