Magla će smanjivati vidljivost u jutarnjim i večernjim časovima, posebno na putevima u kotlinama i duž rečnih tokova a tokom dana su moguće i slabe padavine, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

Zbog pojačanog vetra u košavskom području potrebno je brzinu vožnje dodatno smanjiti i prilagoditi je iznenadnim bočnim i čeonim udarima vetra.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja.

Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja.

Kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko devet sati.

