AMSS: Magla i košava otežavaju vožnju, višesatna čekanja za kamione na granici
Magla će smanjivati vidljivost u jutarnjim i večernjim časovima, posebno na putevima u kotlinama i duž rečnih tokova a tokom dana su moguće i slabe padavine, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).
Zbog pojačanog vetra u košavskom području potrebno je brzinu vožnje dodatno smanjiti i prilagoditi je iznenadnim bočnim i čeonim udarima vetra.
Na naplatnim rampama nema zadržavanja.
Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja.
Kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko devet sati.
