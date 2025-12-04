Slušaj vest

Najopterećeniji putni pravci I, II i III prioriteta održavanja su prohodni i na njima nema snega, saopštilo je Javno preduzeće "Putevi Srbije" (JPPS) na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe.

JPPS napominje vozačima da obrate pažnju na sitne odrone duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima kod Zaječara. Najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura).

Zbog najavljene niske temperature u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Magle ima na pojedinim putnim pravcima - kod petlje Žednik - državna granica sa Mađarskom (granični prelaz Horgoš), petlja Beška - petlja Novi Banovci, petlja Feketić - petlja Sirig, petlja Žednik - petlja Feketić, petlja Lajkovac - petlja Ljig, petlja Ljig - petlja Takovo, petlja Obrenovac - petlja Ub, Pakovraće - petlja Prilipac (kraj izgrađenog auto-puta), petlja Preljina - petlja Pakovraće, petlja Surčin jug - petlja Obrenovac, petlja Takovo - petlja Preljina.

Magle ima i kod petlje Ub - petlja Lajkovac, državne granice sa Hrvatskom (granični prelaz Batrovci) - petlja Ruma, petlje Ruma - petlja Dobanovci, petlje Ruma - most na Savi - petlja Drenovac, Petrovaradina (raskrsnica ulica Preradovića i Račkog) - raskrsnice sa putem za Bukovac, kod graničnog prelaza Kelebija, na putu Begeč - Novi Sad (kružna raskrsnica za rafineriju)...

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

JP "Putevi Srbije" savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.