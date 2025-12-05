Slušaj vest

Čini se da poslednjih dana grip i drugi sezonski virusi ozbiljno haraju školama širom Srbije, pa se iz dana u dan naglo povećava broj dece koja izostaju sa nastave.

Roditelji tvrde da su pojedini mališani bolesni i duže od mesec dana, uz temperature koje dostižu i 40 stepeni, zbog čega na društvenim mrežama ovu infekciju nazivaju i "karakondžulom".

Temperature dostižu i 40 stepeni. Foto: Shutterstock

Kako je jedna mama ispričala njena deca idu u prvi i treći razred, prvo se razboleo sin, a onda i ćerka, i to dok su slavili slavu.

- Samo sam primetila da su mu se neobično zarumeneli obrazi, a pre toga mi se požalio da ga malo boli glava, u sledećem trenutku on je imao temperaturu 39.7, a nama kuća puna gostiju. Kasnije je počeo i da povraća, a onda se razbolela i ćerkica, sve isti simptomi - priča nam Beograđanka.

Taman kada je pomislila da se agonija završila, nastavlja ona, stigla je nova tura virusa.

- Pre neko veče sam samo videla da je naglo promenio raspoloženje i da samo želi da spava, prišla sam mu, a on gori. Ponovo temperatura 39.7. Otišli smo kod doktora, a on nam je rekao da je celog dana imao iste slučajeve, dobio je i antibiotike. Pola njegovog odeljenja uopšte ne ide u školu - ispričala je ona.

Međutim, na ovu infekciju žale se i roditelji na društvenim mrežama koji kažu i da su učionice zbog bolesnih đaka bukvalno prazne.

- Danas se u odeljenju našeg dečaka od 25 učenika nije pojavilo 23. Simptomi: visoka temperatura i uporan kašalj - napisao je jedan od roditelja dodajući da je od juče ujutru "prava uzbuna".

Ispod ove objave komentari drugih roditelja, ali sa istim problemom, samo su počele da se nižu.

"Rekoše da hara grip među klincima", "Nekakva karakondžula od virusa vlada. Nas u kući je pokosio prvo stomačni virus, kada je to prošlo onda respiratorni", "Kod mog dečaka od 28 dece, bilo njih 10 danas. On od petka pod temperaturom, počelo kao stomačni sa temperaturom preko 39, da bi povraćanje stalo, temperatura nastavila do 38,5 sa respiratornim tegobama. Kašalj užasan. Kažu virus", glasili su samo neki od komentara.

Jedna mama napisala je i da joj je doktorka rekla da je u suštini to sve jedan te isti virus, samo se tako manifestuje.

- Ne znam šta je ali je strašno. Skoro mesec dana smo bolesni - zaključila je ona.

Sezonski virus, sa malim obrtom

Lekari opšte prakse u Domu zdravlja na Paliluli, kažu da je u pitanju "klasičan" sezonski virus, ali sa malim obrtom, traži potpuno mirovanje sve dok se ne povuče ili dok ne prođe posledica, kao što je bakterijska infekcija tretirana antibiotikom, tj. sekundarna bolest.

Lekari kažu da nije u pitanju običan sezonski virus. Foto: Shutterstock

Njihove koleginice, doktorke opšte prakse Vesna Milićević i Dragica Simić kažu da su, iz iskustva sa pacijentima, primetile da je trenutni sezonski virus uporniji, ali da lako prevari pacijente kojima se stanje kasnije pogorša, piše Nova.

Zašto traje dugo

- U pitanju je respiratorni virus koji najčešće napada gornje respiratorne organe, a u slučajevima ako bolest nije tretirana, spušta se na pluća. Ukoliko se od samog početka bolest ne odleži, najčešće dolazi do bakterijske upale. Sekundarne bolesti su obično zapaljenje grla ili pluća. Time se tok bolesti produžava. Plastično da objasnim, tri dana ste leškarili, skidali temperaturu, bilo vam je bolje četvrtog dana, otišli ste na posao, sutradan je nastupila bakterijska infekcija, čime su nastali novi problemi, a imunitet je već oslabljen - navodi doktorka Milićević.

Ona dodaje i da je u slučaju disciplinovanog ponašanja moguće da dođe do upale grla ili sinusa.

- Iz prakse za sada mogu da primetim da odgovorniji pacijenti su za nekih sedam dana već ozdravili bez kašlja. Međutim, oni koji su se posle tri dana ili četiri dana vraćali na posao ili redovnim obavezama, uglavnom su dolazili ponovo u lošijem stanju. Ako ne odležite do potpunog ozdravljenja ovaj virus, kašalj je najčešća posledica koja može jako dugo da traje. Lekaru se svakako morate javiti ako je kašalj uporan i traje više od dva dana - objašnjava doktorka Milićević.

Kako se ponašati ako se razbolite

Njena koleginica Dragica Simić kaže da zdravlje mora biti na prvom mestu i da život može da sačeka još dva-tri dana dok se ne oporavite.

- Ovakvih sezonskih zimskih virusa je oduvek bilo, nekada su jači, nekada slabiji. Ali, nekada su samo još dva dana odmaranja dovoljna da se potpuno oporavite i da nemate nijedan od problema na koje se pacijenti žale. Važno je da se pacijenti odmah jave kako bi njihov lekar imao uvid u tok bolesti. Ako ne dođe do bakterijske infekcije, antibiotik je nepotreban, ali u nekim slučajevima je neophodan zbog opšteg stanja pacijenta. Svaki, ali svaki virus mora da se preleži jer će ostaviti trenutne ili trajne posledice - kaže doktorka Simić.

Simptomi aktuelnog virusa

Pacijenti se na početku infekcije najčešće žale na povišenu temperaturu od 37,8 do 39, glavobolju i bol u grlu.

U kasnijim fazama, u slučaju razvijanja bolesti, na uporan kašalj, bolove u sinusima i gnojnu anginu.

Bolest često prati uporan kašalj. Foto: Shutterstock

Savet lekara je da se miruje što je više moguće od 4 do 6 dana, uz unos tečnosti, vlaknaste hrane, dosta povrća i voća, što manje teške hrane jer se organizam već bori sa virusom, i da se pacijenti vrate obavezama kada su se simptomi potpuno povukli.

Kao glavnog krivca za dužinu trajanja bolesti navode manjak discipline i kasniji odlazak lekaru.