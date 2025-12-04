Slušaj vest

Nova pravila za ulazak u većinu država Evropske unije i veće gužve na graničnim prelazima, naročito sa Mađarskom i Hrvatskom- čekalo se i po 10 sati na prelaz granice. Gužve se tek očekuju za novogodišnje i Božićne praznike.

Na svim prelazima prema Mađarskoj, novi sistem primenjuje se oko mesec dana. Duža čekanja su neizbežna. Da bi skratila proceduru, mađarska policija prestrojava vozila u kolone, u zavisnosti od toga čiji pasoš putnici imaju.

"Na označenim trakama, ili kada se radi o autobusima, skeniranje se radi u autobusu, kolege te podatke snime ranije, tako da se putnik kada stigne do kabine za pregled pasoša ne zadržava dodatno", objašnjava Levente Bauko iz policije Mađarske.

Iz Hrvatske granične policije tvrde da uvođenje novog sistema, nije donelo prevelike promene na prelazima.

"Kako bi se minimalizovalo vreme čekanja i osigurao protok saobraćaja, granična policija primenjuje niz mera: određivanje i jasno označavanje traka namenjenih za registraciju u EES-u, upotreba mobilnih uređaja i prilagođavanje okolnostima. To omogućava da se postupci granične kontrole i registracije putnika provode efikasnije", navode iz vukovarsko-sremeske PU.

Foto: Printscreen/RTS

Prvi test za novi sistem bio je Dan primirja jer su praznik mnogi iskoritili za putovanje. Autobusi su i do 12 sati čekali na Horgošu, a do šest sati na Batrovcima, kažu u Juti. Dolazilo je i do pada sistema.

- Situacija sa ljudima koji su u invalidskim kolicima, sa posebnim potrebama koji nisu uspevali da obave slikanje, kamera ne može da se spusti dovoljno nisko da bi uhvatila lik, zatim imali smo probleme sa ljudima koji imaju neku vrstu bolesti kao što je artroza, gde su ukočeni prsti jedne ruke pa ne može da se ostavi otisak - navodi Aleksandar Seničić iz JUTA.

Vozači kamiona imaju problem

Aleksandar Seničić o primeni novog EES sistema na granicama Foto: Kurir Televizija

Novi sistem automatski beleži trajanje boravka, koje ne sme biti duže od 90 dana, u toku šest meseci. Posebno su u problemu vozači kamiona, koji traže da se izuzmu iz tog sistema.

"Problem je u tome što su šengenske zemlje došle na naše granice. Ako vaš vozač utovari vozilo u Novom Sadu ili Vojvodini, on je tog istog dana već u šengenskom prostoru i to mu se već broji jedan dan od ovih devedeset na koji ima prava. Vozači su u panici, njih 10-15 hiljada, ne znaju šta će da rade kad ne mogu da voze. Poslodavci moraju da nađu novog vozača koji će da ih zameni, a nema ih. Sigurno, će prevoz da poskupi 50 posto", tvrdi Dušan Nikolić iz Grupacije za prevoz robe u drumskom saobraćaju PKS.

Novi sistem, između ostalog, uvodi se da bi se sprečio ulazak ilegalnih migranata, traženje azila rad na crno i trgovina ljudima.

Kurir.rs/ RTS