Kupovina preko interneta često zna da bude prava "mačka u džaku", pa nisu retki slučajevi u kojima kupci umesto naručenog dobiju potpuno druge, pa čak i bezvredne predmete.

Upravo to se desilo Dejanu, koji je tvrdi da je umesto aparata za pripremu bebi dohrane u uredno spakovanom paketu pronašao ciglu, a novac je u međuvremenu već bio podignut. Sada apeluje na sve koji su imali slična iskustva ili mogu da pomognu savetom da mu se jave.

On je poruku napisao u Fejsbuk grupi "Šid", s obzirom da je čovek koji ga je prevario iz tog mesta.

- Želeo bih da podelim sa vama neprijatnu situaciju koju sam doživeo od jednog vašeg sugrađanina. Naime dotični je umesto aparata za spremanje bebi dohrane u paketu poslao uredno spakovanu ciglu - požalio se on.

Dejan tvrdi i da je novac podignut brže nego što je on preuzeo paket od kurira, te da nije mogao da stopira isplatu.

- Novac je podigao sa svojim imenom i brojem telefona. Molio bih bilo koga ko ima ikakve informacije o dotičnom da mi se javi - dodao je.

