Dejan poručio aparat za bebu, zgranuo se kad je otvorio paket: "Doživeo sam jako neprijatnu situaciju" - Kako neko ovo može da uradi?!
Kupovina preko interneta često zna da bude prava "mačka u džaku", pa nisu retki slučajevi u kojima kupci umesto naručenog dobiju potpuno druge, pa čak i bezvredne predmete.
Upravo to se desilo Dejanu, koji je tvrdi da je umesto aparata za pripremu bebi dohrane u uredno spakovanom paketu pronašao ciglu, a novac je u međuvremenu već bio podignut. Sada apeluje na sve koji su imali slična iskustva ili mogu da pomognu savetom da mu se jave.
On je poruku napisao u Fejsbuk grupi "Šid", s obzirom da je čovek koji ga je prevario iz tog mesta.
- Želeo bih da podelim sa vama neprijatnu situaciju koju sam doživeo od jednog vašeg sugrađanina. Naime dotični je umesto aparata za spremanje bebi dohrane u paketu poslao uredno spakovanu ciglu - požalio se on.
Dejan tvrdi i da je novac podignut brže nego što je on preuzeo paket od kurira, te da nije mogao da stopira isplatu.
- Novac je podigao sa svojim imenom i brojem telefona. Molio bih bilo koga ko ima ikakve informacije o dotičnom da mi se javi - dodao je.