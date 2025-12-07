Slušaj vest

S porastom uticaja društvenih mreža, raste i broj neprijatnih situacija u kojima se nalaze trgovci i iznajmljivači odeće kada u saradnji s pojedinim influenserima dođe do zloupotreba poverenja.

Jedan takav slučaj završio je čak i na sudu, nakon što je iznajmljena garderoba ukradena, a vlasnici su se suočili ne samo s materijalnom štetom, već i s pritiscima i pretnjama.

- Poznata influenserka koju sigurno svi poznajete je ukrala haljinu od 1.000 maraka (500 evra) koju je iznajmila kod nas. Išla je krivična prijava, takođe smo je dobili na sudu. Nismo hteli ništa da objavljujemo dok ne bude spor gotov. Međutim, ona je zamolila sudiju da mi ne objavljujemo njene podatke - ispričala je na Tiktoku devojka koja se bavi iznajmljivanjem premium haljina.

Rekla je i da influenserka čak i nakon suđena nije htela da plati iznajmljenu haljinu. Nakon snimka koji je objavila, počela je da dobija pretnje.

- Dva sata nakon toga njen kolega, koji je takođe poznat, piše poruke, preti, zove na telefon, da ako objavimo sve, da će on napraviti problem. Ok, mi sarađujemo stvarno često sa influenserima i prezadovoljni smo, ali ovo dvoje su baš poznati i misle da će nas zastrašiti. Tako da, ako nastaviš pretiti i tebe ćemo objaviti, ko ti je kriv što ti drugarica renta haljine, pa krade? Šta mislite, da li su zaslužili da ih objavimo? - upitala je ona i dodala:

- Malo nam influenserka ide u Dubaji, pa se vraća nazad. To je čisto da vam dam neki nagoveštaj.

Najavila je i da će u narednom periodu objaviti ime influenserke.