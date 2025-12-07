Slušaj vest

U Kaluđerici se nedavno odigrao neobičan i pomalo uznemirujući događaj, koji je pokazao da prevaranti postaju sve maštovitiji i da je važno da budemo posebno oprezni.

Na poslednjoj stanici zaustavio se beli automobil sa beogradskim tablicama, u kojem su bile dve žene i dvoje dece koja su spavala na zadnjem sedištu. Jedna od njih obratila se prolaznici srednjih godina, navodno tražeći put do Smederevskog puta.

Dok je prolaznica strpljivo objašnjavala pravac, žena je iznenada prešla na priču o tome kako je "vidovita" i kako može da vidi šta je u životu čeka.

Ubrzo je počela da iznosi mračne prognoze, čak i u vezi sa njenim detetom, pokušavajući da je uplaši i navede na saradnju.

- Tražila je u međuvremenu neki prilog kako bi se očistilo to navodno zlo. Ona joj je odgovorila da nema novca - ispričala je jedna Milica koja je prisustvovala ovoj sceni na Fejsbuk grupi "Žene Kaluđerice".

Kada je prolaznica rekla da nema ništa kod sebe, žena je navodno izvadila sopstveni novac, umotala ga u novine, zapalila i zatražila da se ne gleda u vatru.

Prolaznica je, međutim, jasno videla da gori samo novina, dok novca uopšte nema.

Nakon "rituala" ova žena je pokušala da je ubedi da joj sada duguje novac i predložila da se ponovo sretnu kako bi ga "vratila".