Tokom poslednjih nedelja sve veći broj građana Srbije prijavljuje da dobija SMS ili Viber poruke u kojima im se navodi da imaju "neplaćenu saobraćajnu kaznu“ i da je potrebno odmah uplatiti određeni iznos preko priloženog linka. Ove poruke često deluju uverljivo, izgledaju kao da dolaze od državnih institucija, sadrže broj kazne, iznos i krajnji rok za uplatu, a neretko su napisane gramatički ispravno kako bi ostavile utisak zvanične komunikacije.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da je reč o klasičnoj fišing prevari. Cilj je da se građani navedu da kliknu na link i unesu podatke svoje platne kartice ili lične podatke, koji potom završavaju u rukama prevaranata.

Jedan korisnik Redita objavio je tekst poruke koja mu je stigla, zbunila ga jer dugo nije vozio.

- Imate nejrešenu saobraćajnu kaznu. Molimo vas da je obradite do sutra. Zakašnjela plaćanja će rezultirati povećanjem kazne za 50 odsto. Molimo vas da posjetite - glasi tekst poruke.

Ovako izgleda poruka koju dobijaju građani Foto: Reddit Printscreen

Kako prepoznati lažnu poruku o kazni

Zvanične institucije nikada ne šalju skraćene ili neuobičajene linkove. Ako poruka sadrži link koji ne vodi na .gov.rs domen – gotovo sigurno je prevara. Poruke često sadrže upozorenja tipa „uplatite odmah“, „kazna će se duplirati“, „biće pokrenut postupak“. Ovo je tipično za fišing napade. U stvarnim slučajevima, saobraćajne kazne se dostavljaju poštom, a ne SMS-om, niti se plaćaju klikom na link. Umesto naziva institucije, često stoji broj telefona ili neprepoznatljivo ime.

Nikako ne klikćite na link

Poruke sadrže upozorenja Foto: Shutterstock

Najvažnije je da nikada ne otvarate link iz ovakvih poruka. Klikom možda nećete odmah izgubiti novac, ali se često aktivira stranica koja pokušava da prikupi vaše podatke. Državne institucije ne traže brojeve kartica putem SMS-a ili poruka. Prijavite poruku nadležnima.

Podsetimo i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku, upozoravali su ranije građane da je, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, identifikovana fišing prevara koja se distribuira preko SMS poruka o navodno izrečenim kaznama za saobraćajni prekršaj.

Takođe, Јavno preduzeće "Putevi Srbiјe" upozorilo je јavnost na zlonamerne SMS poruke koјe stižu građanima.

Navode, SMS poruke stižu zbog navodnog:

prekoračenja brzine

nenaplaćene putarine

ili drugog saobraćaјnog prekršaјa