Jedan Balkanac koji radi i živi u Nemačkoj doživeo je neprijatan šok kakav, kako kaže, nije mogao ni da zamisli. Sve je počelo kao običan, sunčan dan i sasvim jednostavan plan - malo dodatne zarade sa strane, tek toliko da se popuni kućni budžet koji u Nemačkoj često "pukne po šavovima".

Kako priča, javio mu se čovek koji živi desetak minuta od njega i zamolio ga da mu pokosi travu. Ništa neobično, ništa komplikovano - sat vremena posla, 50 evra i svi zadovoljni.

- A ja glup pristanem i još mislim: "Ma, niko neće videti, to je jedna kućica uz put. Kosi, uzmi pare i - ćao".

Međutim, ono što je počelo kao lak način da se zaradi, pretvorilo se u scenu koju će, kako kaže, pamtiti ceo život.

Uzeo je kosilicu, počeo da radi, sunce udara, trava leti, sve ide glatko.

Balkanac je mislio da će lako zaraditi dodatni novac. Foto: Shutterstock

"Sav srećan što ću uzeti 50 evra, kontam - ma top dan."

A onda - hladan tuš. Vlasnik kuće izlazi napolje, drži mobilni telefon i počinje da snima.

"Pitam šta snima, a on nešto mrmlja na nemačkom. Ništa ne razumem, već sam sam u panici. On se okrene i vrati se unutra. Rekoh: "Ma, dobro, možda slika travu da pokaze ženi pre/posle". Nisam ni slutio šta će biti.

Nekoliko minuta kasnije, ispostavilo se da fotografije nisu bile uspomena na lepo pokošeno dvorište.

"Vidim, dolaze dva lika iz Ordnungsamta... gledaju mene, kosilicu, njega na prozoru... sve mi postaje jasno".

Službenici su ga odmah pitali da li radi na crno, ko je on, ima li ugovor. Zbunio se, kaže, "kao tele".

"Samo mucam i gledam u travu ko da će mi ona pomoći".

A onda je usledio najgori trenutak. Čovek koji ga je angažovao mrtav hladan je rekao inspektorima da ga "prvi put vidi" i da je ovaj došao da mu nudi usluge bez papira.

"Tu sam prokuvao. Došlo mi da ga pogodim kosilicom, ali neću još i zatvor da zaradim", napisao je na Fejsbuk stranici "Balkanci u Njemačkoj" gde je i ispričao ceo događaj.

Inspektori su zapisali sve podatke, najavili izveštaj.

"Ja sad ne znam da li ću izgubiti vizu, da li ću dobiti kaznu, da li će me deportovati, sve mi se vrti u glavi. Jedan od njih mi čak rekao da je dobro što nisam ranije uhvaćen jer kazne idu i preko 5.000 evra za ovakve gluposti".

"I sad sedim kući, ne znam sta da radim, samo kontam kako sam mogao biti ovolika budala - da pristajem na košenje trave na crno u zemlji gde se sve evidentira kao u NASA?! Zato eto da kažem svima - nemojte raditi na crno ama baš nikad! Nemačka sve vidi, sve čuje, sve snima i sve prijavljuje. A najgore je što te prijavi onaj ko te zamolio da mu pomogneš. Evo ja sad čekam odluku i molim boga da ovo prođe samo sa kaznom a ne da me vraćaju nazad.

Objava izazvala burne reakcije. Foto: Fejsbuk Printscreen

Objava je izazvala pravu lavinu komentara. Mnogi su posumnjali u čitavu priču, tvrdeći da bi i gazda, ako je angažovao radnika na crno, dobio ogromnu kaznu. Mnogi naši ljudi su nesrećnom Balkancu davali savete i nagovarali ga da se bori.

"Trebalo je da kažeš da je on prevarant i lažov. Nisi uzeo pare, nisi nudio ništa. Samo reci istinu i on će biti kažnjen", poručila je jedna Dragana dok je Goran dodao:

"Imaš zapis poziva na telefonu - vreme, sve. Tako možeš dokazati da je on tebe zvao".

Vanesa ga je savetovala da kaže da je u pitanju bila besplatna komšijska pomoć.