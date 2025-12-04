Slušaj vest

MAXI poziva građane da se pridruže humanitarnoj misiji „Hrana za sve” i tokom praznika pruže podršku bankama hrane volontiranjem na terenu ili humanitarnim donacijama. Zajedno, građani, poslovni partneri i MAXI nastavljaju da grade zajednicu u kojoj solidarnost zauzima posebno mesto jer, dobro ima smisla samo kada se deli.

Banka hrane Beograd i Banka hrane Vojvodine pomažu više desetina hiljada domaćinstava u Srbiji svakodnevom distribucijom donirane hrane, a podrška će im značiti kako bi poboljšale svoje kapacitete i omogućile da hrana iz MAXI-ja i drugih kompanija donatora, dođe do još većeg broja korisnika.

Foto: Promo

„Banka hrane Beograd nije samo humanitarni hab koji povezuje donatore i udruženja, ona je zajednica volontera koji svakog dana pružaju podršku onima kojima je najteže. MAXI je već deset godina naš najveći donator i zato nam je važno da zajedno širimo kulturu filantropije i podižemo svest o značaju humanitarnog rada“, navela je Jelena Šijan iz Banke hrane Beograd.

Građani koji žele da volontiraju u bankama hrane mogu da se prijave na mail adrese: Banka hrane Beograd: office@bankahrane.org.rs i Banka hrane Vojvodina kontakt@bankahrane.rs MAXI dnevno donira 6,5 tona hrane, a sa Bankom hrane Vojvodina poslednje dve godine svako veče direktno donira hranu na 14 lokacija u Srbiji socijalno ugroženim gradjanima.

„Program ‘Hrana za sve’, koji sprovodimo sa MAXI-jem, nije samo doniranje paketa hrane. To su, pre svega, pažnja i solidarnost prema ljudima koje svakog dana srećemo na terenu. To su naše komšije i naši sugrađani. Prikupljena sredstva iskoristićemo za dodatnu nabavku namirnica i podršku volonterima, i unapred želim da zahvalim svima koji će se odazvati našem apelu“, istakao je Srđan Budimčić iz Banke hrane Vojvodina. Banke hrane možete pomoći i novčanim donacijama u humanitarnim kutijama koje ćete pronaći u svim većim MAXI i Mega Maxi radnjama, ili uplatom na račune banaka hrane koje možete pronaći na MAXI sajtu gde se možete informisati o celoj akciji: www.maxi.rs/hranazasve.

Foto: Promo

Od početka programa „Hrana za sve“, pokrenutog 2013. godine sa ciljem da se višak hrane usmeri onima kojima je najpotrebniji, donirano je više od 11 miliona kilograma hrane. Samo tokom ove godine, kompanija je obezbedila više od 2,3 miliona proizvoda i 1,3 miliona kilograma voća i povrća, pokazujući doslednu i dugoročnu posvećenost ovoj misiji.