Batut se oglasio o gripu u Srbiji

Slušaj vest

U Srbiji je u poslednjoj nedelji novembra registrovano 6.546 slučajeva oboljenja sličnih gripu i zabeležena je stopa viša za četiri odsto u odnosu na prethodnu nedelju, dok je za 6,2 odsto niža u poređenju sa istim periodom prethodne sezone, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

- Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou, a trend incidencije je rastući - navodi "Batut" i precizira da je najviša stopa virsa u uzrasnoj grupi do 14 godina.

Akutne respiratorne infekcije

Grip hara među decom Foto: Shutterstock

Što se tiče akutnih respiratoprnih infekcija registrovano je ukupno 11.607 slučajeva, a stopa virusa je viša za 12,8 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, dok je za 19,2 niža u poređenju sa istim periodom prethodne sezone.

- U 48. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani sa teritorija Mačvanskog, Kolubarskog, Raškog, Braničevskog, Pomoravskog okruga i grada Beograda.

Raste broj obolelih od gripa Foto: Kurir TV

- Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Republici Srbiji, zaključno sa 48. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog, Nišavskog, Zaječarskog, Mačvanskog, Severnobačkog, Raškog, Braničevskog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani) - zaključuje "Batut".

Podsetimo, grip je zarazna bolest koja se lako prenosi sa bolesne na zdravu osobu. Simptomi se jako brzo razvijaju i lekari kažu da se često dešava da osoba ode zdrava na posao, a da se vrati bolesna sa visokom temperaturom koja u nekim slučajevima ide i do 40!