Najveći bonus dobrodošlice do sada!
Društvo
SAMO ZA PUNOLETNE GRAĐANE - PRIJAVITE SE OVDE I UZMITE 26.000 DINARA!
Slušaj vest
Bonus dobrodošlice kakav još nisi video– stiže čak do 26.000 DINARA NA TVOJ RAČUN!
Meridian ponovo pomera granice kada su u pitanju bonusi i donosi ubedljivo NAJVEĆI BONUS DOBRODOŠLICE DO SADA!
Novajlije su u "debelom" plusu ovog puta, jer 26.000 dinara uopšte nije malo!
O čemu se radi?
Registruj se na meridianbet.rs sajtu ili mobilnoj aplikaciji i preuzmi bonus dobrodošlice do 26.000 dinara.
Možeš ga iskoristiti na najpopularnijim slot igrama, kao i na tiketima za najzanimljivije sportske događaje, a ovg vikenda će ih biti više nego dovoljno.
Ne gubi vreme dalje – poseti meridianbet.rs odmah i preuzmi bonus dobrodošlice.
Promo