Dugovi za struju, vodu, telefon, kablovsku, mobilne usluge i druge komunalije u Srbiji zastarevaju nakon samo 12 meseci od datuma na računu.

Već godinama među građanima vlada dilema kada zapravo zastarevaju neplaćeni računi za komunalne i druge srodne usluge, iako Zakon o obligacionim odnosima tu oblast uređuje veoma jasno - dugovi zastarevaju posle godinu dana.

Posle tog roka, trgovac ima pravo da tuži korisnika usluge koji, da bi izbegao naplatu duga, može da se pozove na rok zastarelosti u tom slučaju.

Dejan Gavrilović, predsednik udruženja "Efektiva" pojasnio je ranije za koje sve usluge važi ovaj rok:

Dejan Gavrilović o zastarevanju računa Foto: Kurir Televizija

Zastarevanje važi za komunalne usluge

- Jednogodišnji rok zastarevanja odnosi se na komunalne usluge i srodne delatnosti. To su sve usluge od opšteg ekonomskog interesa - struja, voda, telefon, kablovska, parking servis. Znači, sve one usluge koje čak ne moraju da budu pružane od trgovaca koji predstavljaju javna komunalna preduzeća, nego i one u koje spadaju privatne kompanije poput mobilnih i kablovskih operatera. Sve to spada u jednogodišnji rok zastarelosti - rekao je Gavrilović.

On je pojasnio u kojim situacijama dug ponovo postaje važeći.

- Problem je što neki mobilni operateri, odnosno njihovi pravni zastupnici, pokušavaju da obmanu dužnike iako je prošlo godinu dana. Dug zastareva posle godinu dana i to je jedina istina.

Da li je potrebno čuvati račune

Potrošač nije u obavezi da čuva račune i uplatnice Foto: Shutterstock

Naveo je da potrošač nije obavezan da čuva prispele račune i kopije uplatnica. Takođe, u slučaju spora to može da predstavlja ozbiljan problem, a "Efektiva" je ranije savetovala svim potrošačima da ipak čuvaju sve pristigle račune.

- S obzirom na to da se često dešavaju situacije da neki trgovac potražuje od potrošača nešto za šta on tvrdi da je plaćeno, a nije sačuvao uplatnicu i to ne može da dokaže, jedini dokaz u takvoj situaciji je evidencija trgovca. Trgovac to može da lažira, može doći i do kvara u sistemu, pa da se pojavi neki dug koji je stvarno plaćen, a potrošač to ne može da dokaže i onda će da izgubi spor ili će morati ponovo da plati. Zato je savet potrošačima da čuvaju dokaze. To ne mora da bude uplatnica, dovoljan je i račun za struju, telefon, na kom je naznačeno da nema prethodnog dugovanja. Svaki takav račun je dokaz da su za prethodni mesec obaveze plaćene.