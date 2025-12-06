Slušaj vest

Dugovi za struju, vodu, telefon, kablovsku, mobilne usluge i druge komunalije u Srbiji zastarevaju nakon samo 12 meseci od datuma na računu.

Već godinama među građanima vlada dilema kada zapravo zastarevaju neplaćeni računi za komunalne i druge srodne usluge, iako Zakon o obligacionim odnosima tu oblast uređuje veoma jasno - dugovi zastarevaju posle godinu dana. 

Posle tog roka, trgovac ima pravo da tuži korisnika usluge koji, da bi izbegao naplatu duga, može da se pozove na rok zastarelosti u tom slučaju.

Dejan Gavrilović, predsednik udruženja "Efektiva" pojasnio je ranije za koje sve usluge važi ovaj rok:

Dejan Gavrilović
Dejan Gavrilović o zastarevanju računa Foto: Kurir Televizija

Zastarevanje važi za komunalne usluge 

- Jednogodišnji rok zastarevanja odnosi se na komunalne usluge i srodne delatnosti. To su sve usluge od opšteg ekonomskog interesa - struja, voda, telefon, kablovska, parking servis. Znači, sve one usluge koje čak ne moraju da budu pružane od trgovaca koji predstavljaju javna komunalna preduzeća, nego i one u koje spadaju privatne kompanije poput mobilnih i kablovskih operatera. Sve to spada u jednogodišnji rok zastarelosti - rekao je Gavrilović.

On je pojasnio u kojim situacijama dug ponovo postaje važeći.

- Problem je što neki mobilni operateri, odnosno njihovi pravni zastupnici, pokušavaju da obmanu dužnike iako je prošlo godinu dana. Dug zastareva posle godinu dana i to je jedina istina.

Da li je potrebno čuvati račune

računi za struju
Potrošač nije u obavezi da čuva račune i uplatnice Foto: Shutterstock

Naveo je da potrošač nije obavezan da čuva prispele račune i kopije uplatnica. Takođe, u slučaju spora to može da predstavlja ozbiljan problem, a "Efektiva" je ranije savetovala svim potrošačima da ipak čuvaju sve pristigle račune.

- S obzirom na to da se često dešavaju situacije da neki trgovac potražuje od potrošača nešto za šta on tvrdi da je plaćeno, a nije sačuvao uplatnicu i to ne može da dokaže, jedini dokaz u takvoj situaciji je evidencija trgovca. Trgovac to može da lažira, može doći i do kvara u sistemu, pa da se pojavi neki dug koji je stvarno plaćen, a potrošač to ne može da dokaže i onda će da izgubi spor ili će morati ponovo da plati. Zato je savet potrošačima da čuvaju dokaze. To ne mora da bude uplatnica, dovoljan je i račun za struju, telefon, na kom je naznačeno da nema prethodnog dugovanja. Svaki takav račun je dokaz da su za prethodni mesec obaveze plaćene.

Kurir.rs/ Mondo

Ne propustiteDruštvoOvo su detaljne preporuke za štednju: Ako smanjite samo 1 stepen umanjićete račune za struju, a na ove 3 stavke se najviše štedi
Brojilo, šporet, bojler i novac
DruštvoŠta znače brojevi na radijatoru? Mnogi nemaju pojma, a jedna "caka" može da vam uštedi i do 200 evra godišnje! Stručnjak detaljno sve objasnio
radijator brojevi grejanje ušteda novca struja
DruštvoOD SADA ĆE SE STRUJA OČITAVATI SVAKI 3. MESECI - Kako će građani plaćati račune? Srbi zabrinuti zbog novog koraka digitalizacije
213132.jpg
DruštvoOva opcija na klimi smanjuje račune za struju, a mnogi ne znaju ni čemu dugme služi! Saveti kako da se rashladite po manjoj ceni i na bezbedniji način!
klima.jpg

DRVO, PELET ILI STRUJA? Evo koji vid grejanja se najviše isplati - Kolika je cena ogrevnog drveta u Srbiji? Izvor: Kurir televizija