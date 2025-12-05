Slušaj vest

Najskuplji doček Nove godine je, očekivano, u Beogradu i na Zlatiboru, gde će oni koji žele da se provedu u modernom ambijentu za veče morati da iskeširaju od 350 do čak 500 evra!

Kako trenutno stvari stoje, ulazak u 2026. koštaće papreno, cene su odavno probile plafon, a uveliko se traži najmanje bolna opciju za najluđu noć.

U ugostiteljskim objektima u Beogradu na vodi za doček se traži 140 evra za paket s hranom i pićem. U ostalim prestoničkim klubovima prosečan ulaz s pićem staje oko 35 evra, dok opcija "samo piće" skače i do 60 evra. Ko želi i hranu, treba da iskešira minimum 65 evra, a gornja granica ide i do 350 evra. Čak i obična rezervacija u poznatim beogradskim klubovima košta 25 evra, a u pojedinim kafanama samo ulaz košta od 15 evra, pa se dodatno naplaćuju mesto i piće.

Srbi za jedno novogodišnje veče daju i do 500 evra Foto: Shutterstock

Skupo i na planinama

Na planinama je novi cenovni udar. Zlatibor nudi aranžmane od 80 evra bez hrane, a neki idu i do 300 evra po osobi u ekskluzivnim mestima. Na Kopaoniku doček košta između 140 i 170 evra, a luksuzni paketi prelaze te granice čim se doda večera ili posebna zona za sedenje.

Boško Bubanja, predsednik udruženja Ivent industrija Srbija, kaže za Kurir da se najniža kategorija cena dočeka kreće od 20 evra, koliko košta ulaz u klubove gde obično okuplja mlađa populacija.

- Piće se na tim mestima plaća zasebno, kao i rezervacija. Skuplja varijanta je kafana sa akustičnom muzikom sa iznosom od 40 do 60 evra, gde je uključena večera, dok se piće plaća po utrošku. Nakon toga su ivent centri sa cenama od 60 do 120 evra. Ovde je uglavom "ol inkluziv" varijanta, s tim s tim što su pojedini lokali prvi put ove godine istakli da je hrana uključena u cenu, dok se piće posebno plaća - navodi Bubanja.

Boško Bubanja o cenama dočeka nove godine Foto: Kurir Televizija

Cena zavisi od muzike i pozicije stola

Dodaje i da se na Sajmu očekuje veliki broj ljudi.

- Pevaju četiri pevača i cena se kreće od 140 do 250 evra i podrazumeva večeru, dok se piće plaća po utrošku. Iznos varira zbog pozicije stola, oni bliže bini imaju najvišu cenu. Među skupljim varijantama su i ekskluzivni objekti u Beogradu i na Zlatiboru, gde cenu diktira muzički program, odnosno pevač. Cena od 350 evra uključuje piće dobrodošlice i hranu, a ostalo se plaća. Te varijante koštaju i do 500 evra po osobi na najekskluzivnijim mestima i za najbolje pozicionirane stolove.

Bubanja kaže da rast cena u ugostiteljstvu od 11 odsto u poređenju s prošlom godinom nema takav odraz na cene dočeka.

- Poskupljenje se kreće od pet do deset odsto, ali je opet nezahvalno upoređivati jer cena zavisi i od izvođača.

Repriza jeftinija

Repriza nove godine je malo jeftinija Foto: Youtube Printscreen

A kad je već preživljena najluđa noć, stiže repriza. U Beogradu i na planinama iznosi od svega 1.500 dinara, ali u boljim lokalima ide do 40 evra, pa će mnogi i prvi dan u novoj godini iskoristiti za reprizni provod. Među omladinom od 25 i 30 godina poslednjih godina su sve popularniji i dnevni matinei koji podrazumevaju izlazak od 13 do 20 časova.

- Mladi su ove godine ležernije obučeni i ulaz se uglavnom ne plaća, pa je to idealna prilika za sve koji bi da se provedu, ali izbegnu gužve i visoke cene - preporučuje Bubanja.