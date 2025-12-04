Slušaj vest

Vreme je da ispunimo novogodišnje želje deci bez roditeljskog staranja. Već šestu godinu zaredom, portal Mondo ispunjava novodogišnje želje deci bez roditeljskog staranja, organizujući humanitarnu akciju "Mondo Želja".

Na ovu temu za Kurir televiziju govorila je Danijela Stojšin, glavna urednica Monda.

Njihove želje dovode do suza! Ovako možete ulepšati praznike deci bez roditeljskog staranja: Humanitarna akcija "Mondo želja" Izvor: Kurir televizija

- Organizujemo ovu akciju šestu godinu za redom. Ovo je period godine koji naši čitaoci obožavaju jer mogu da pokažu koliko su humani. Mondo je pokazao da i dalje ima empatije. Akcija se zasniva na tome da svi mališani bez roditeljskog staranja širom Srbije dobiju novogodišnje poklone - kaže Stojšin.

Stojšin objašnjava da poklon do ovih mališana može doći na jednostavan način, a akcija je skoro došla svom kraju.

- Možete na sajtu prvo da odaberete ustanovu kojoj želite da pošaljete poklon, ali sada je ostalo još samo dve. Vi odaberete želju deteta, vidite šta je želja i možete rezervisati. Kada putem mejl adrese potvrdite rezervaciju, onda stiže još jedan mejl gde vidite koi poklon treba da kuupite. Na mejl adresu ćete dobiti i adresu ustanove, kupite poklon, odete u poštu ili kurirsku službu, napišete lepu čestitku detetu koje želite da obradujete i sami pošaljete poklon - kaže Stojšin.

Ona objašnjava da se za sve nedoumice građani mogu obratiti Mondo ili određenoj ustanovi kojoj su se obratii, a Stojšin je zamolila građane koji su odlučili da budu humani poklone pošalju do 20. decembra.

- Neka od dece su vrlo mlada, pa su želje igračkice koje svi možemo da priuštimo, helanke, šnalice... Kada ljudi čitaju te želje, stvarno izazovu suze - kaže Stojšin.

