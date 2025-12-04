Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski rekla je da su sa 3 miliona dinara podržani projekti u Smederevu i Petrovcu na Mlavi koji se odnose na negovanje kulture sećanja i čuvanje naše istorije.

"Naše je veliko zadovoljstvo što smo mogli da podržimo dva važna projekta, jedan u Smederevu, drugi u Petrovcu na Mlavi. Što se Smedereva tiče, u pitanju je sanacija stepeništa, a i treća faza projekta na istočnoj i zapadnoj strani, spomen crkve posvećene palim junacima Prvog svetskog rata. Za realizaciju ovog projekta i treće faze ministarstvo je opredelilo preko 920.000 dinara, a u prethodnom periodu prve dve faze je opredelilo preko 5 miliona dinara.