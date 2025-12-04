Slušaj vest

Iza nas je hladna i vetrovita nedelja, a kakvo vreme nas očekuje tokom vikenda za Kurir je otkrio Ivan Ristić.

- Dolaze oblaci i biće ih sve više, a u petak, subotu i nedelju će biti kiše. Maksmalna temperatura će biti 10 stepeni, a tokom dana će se temperature kretati između 6 i 12 stepeni. Kiša će obeležiti sva tri dana - počeo je Ristić.

Foto: Kurir Televizija

Kaže da će vikend obeležiti oblačno i kišovito vreme, ali dobra vest je to što će sutra košava početi da slabi.

- Već od sutra će početi da slabi košava i da skreće na istočni smer. Od ponedeljka nas očekuje prestanak padavina i malo više sunca, ali u jutarnjim satima postoje uslovi za maglu. Biće niskih temperatura od 0 do 5 stepeni u jutarnjim časovima sledeće nedelje, dok će se dnevne temperature kretati između 10 i 15 stepeni, sa tim da tamo gde bude magle temperature će biti niže - kaže Ristić.

Kada je Beograd u pitanju, dnevne temperature tokom vikenda biće oko 10 stepeni, dok će jutarnje biti između 5 i 7 stepeni:

- Mala je razlika između minimalne i maksimalne temperature tokom vikenda - kaže Ristić.

Prognoza RHMZ

Na zvaničnom sajtu Republičkog Hidrometeorološkog zavoda Srbije postoje upozorenja na pojavu olujnog vetra u određenim predelima zemlje:

Foto: RHMZ

- Sutra oblačno, ujutru sa slabom kišom u istočnim i jugoistočnim predelima Srbije. Tokom prepodneva i sredinom dana kišna zona će se proširiti i na ostale krajeve zemlje. Vetar slab i umeren jugoistočni i istočni. U košavskom području vetar umeren i jak, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujni, posebno tokom jutra i na kraju dana - piše na zvaničnom sajtu RHMZ-a.

Dalje se navodi da će se jutarnja temperatura u petak kretati od 3 do 8 stepeni Celzijusa, na jugu Banata oko 11, a najviša dnevna temperatura od 7 do 13 °С.

Za vikend RHMZ najavljuje oblačno i hladno vreme, sa povremenom slabom kišom, dok se za subotu na jugu Banata i dalje očekuje umeren i jak istočni vetar.

Dobra vest je da će sledeća nedelja otpočeti suvo, sa dužim sunčanim intervalima, a osetićemo i postepeno otopljenje.

Upaljen žuti meteoalarm

Kada su u pitanju upozorenja, RHMZ izdao je narandžasti meteoalarm za petak na području Banata zbog jakog vetra, kao i žuti meteoalarm na području Pomoravlja.

Foto: RHMZ

U subotu će žuti meteoalarm biti ponovo upaljen u Banatu zbog pojave jakog vetra.

Podsetimo, žuti meteoalarm ukazuje na to da vreme može biti opasno, te savetuje građane da prate uputstva nadležnih službi, kao i vremensku prognozu. Narandžasti meteoalarm znači da vreme jeste opasno, a vremenski uslovi mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasni po ljude i životinje.

Na sajtu RHMZ-a se građani savetuju da u slučaju narandžastog meteoalarma budu obazrivi, svesni rizika i redovno se informišu o detaljima očekivanih meteoroloških uslova, ali treba pratiti i savete koje daju nadležne državne službe.

Prognoza za 12 gradova Srbije

Kako pokazuju podaci sa zvaničnog sajta RHMZ-a, u petak će najhladniji grad u Srbiji biti Loznica, a temperature će se kretati između 3 i 7 stepeni, dok će najprijatniji biti Niš, sa temperaturama između 8 i 12 stepeni Celzijusa.

Većina građana će u petak iskusiti maksimalnu temperaturu od 10 ili 11 stepeni, a nigde se ne očekuje da se temperature spuste ispod minusa.

Foto: RHMZ

Kiša će obeležiti ovaj vikend, pa i sajt Republičkog Hidrometeorološkog zavoda pokazuje da se padavine mogu očekivati u svim gradovima.

U subotu se očekuju slični vremenski uslovi, sa maksimalnim dnevnim temperaturama između 7 i 11 stepeni, izuzev planinski predela gde će temperature tokom čitavog dana ostajati na granici minusa.

Hidrološka situacija

Sa obzirom na najavljene padavine koje će potrajati tokom celog vikenda, RHMZ objavio je i očekivana stanja vodostaja za sve velike reke na teritoriji Srbije.

Foto: RHMZ

Kako pokazuje tabela, porast vodostaja predviđen je za subotu za reke Beli Timok, Crni Timok, Veternica, Pusta, Jablanica, Toplica i Resava.

