Teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci ka Hrvatskoj čekaju na izlazu iz Srbije oko devet sati, dok se na drugim prelazima zadržavaju do četiri sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na prelazu Šid ka Hrvatskoj kamioni čekaju oko četiri sata, a na Bezdanu oko tri sata.

Na Kelebiji ka Mađarskoj i Sremskoj Rači ka Bosni i Hercegovini se zadržavaju do dva časa, dok na ostalim graničnim prelazima nema gužvi.

Kolovoz je mokar i klizav zbog kiše pa je potrebno prilagoditi vožnju vremenskim uslovima, naveo je AMSS.

Kurir.rs/Beta

