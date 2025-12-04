Slušaj vest

Teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci ka Hrvatskoj čekaju na izlazu iz Srbije oko devet sati, dok se na drugim prelazima zadržavaju do četiri sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na prelazu Šid ka Hrvatskoj kamioni čekaju oko četiri sata, a na Bezdanu oko tri sata.

Na Kelebiji ka Mađarskoj i Sremskoj Rači ka Bosni i Hercegovini se zadržavaju do dva časa, dok na ostalim graničnim prelazima nema gužvi.

Kolovoz je mokar i klizav zbog kiše pa je potrebno prilagoditi vožnju vremenskim uslovima, naveo je AMSS.