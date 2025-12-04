Slušaj vest

Putevi Srbije su večeras upozorili vozače na jake udare vetra na teritoriji Vojvodine i apelovali na njih da zbog toga budu oprezni.

To javno preduzeće, u saopštenju u 20.00, je savetovalo vozačima i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Saopštili su, u 20.15 i da je na auto-putu E-763, u zoni tunela Munjino brdo - zbog pojave magle smanjena vidljivost.

Savetovali su učesnicima u saobraćaju maksimalan oprez pri vožnji a pogotovo na deonicama duž rečnih tokova, kotlina, klisura i na mostovima i nadvožnjacima preko reka.