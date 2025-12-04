Slušaj vest

Povodom obeležavanja Dana vojnih veteranavečeras je u Domu Garde na Topčideru organizovana Svečana akademija kojoj su prisustvovali predsednik Vlade Srbije Đuro Macut, ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović.

Večerašnja svečanost otpočela je intoniranjem himne Republike Srbije, a zatim je minutom ćutanja odata počast svima koji su dali živote braneći otadžbinu u oslobodilačkim ratovima Srbije.



Nakon toga, pročitana je čestitka predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, koju je uputio povodom današnjeg praznika.

1/8 Vidi galeriju Održana Svečana akademija povodom Dana vojnih veterana Foto: Ministarstvo Odbrane Republike Srbije

Ministar Gašić je na početku svog obraćanja istakao da je ovo dan kada se sa dubokim poštovanjem sećamo svih onih koji su dobrobit otadžbine i svog naroda stavili iznad ličnih potreba, strahova i sumnji.

- Danas odajemo počast ljudima koji su u doba najvećih iskušenja, noseći uniformu i znamenja naše vojske, pokazali da su rodoljublje i sloboda vredni svakog truda, žrtve i odricanja. Istorija Srbije ispisana je hrabrošću ljudi koji su branili ovu zemlju i narod od nasrtaja moćnih i oholih sila. Štiteći svoje domove, svoje porodice i pravo na opstanak, oni su štitili i budućnost novih naraštaja. Zato se danas ovde okupljamo i govorimo kao slobodni ljudi jer je neko pre nas verovao da je život vredan samo ako se živi u slobodi i da ga je za slobodu budućih naraštaja vredno založiti. Ta vera, upornost i poznati srpski prkos proveli su nas kroz teška vremena. Mnogo se ratovalo na ovim prostorima, previše i za tri istorije. Ali je naša istorija, za razliku od mnogih drugih naroda i država, časno prožeta borbom za pravdu i istinu – rekao je ministar odbrane.

Obraćajući se veteranima ministar Gašić naglasio je da su oni živo svedočanstvo hrabrosti i istrajnosti, a da je ova svečanost poruka da njihova dela neće biti zaboravljena te „da ćemo brižno čuvati slobodu Srbije i uzvišene ideale vojničkog poziva”.

- Hvala za svaki trenutak koji ste proveli na dužnosti. Hvala za svaku odluku koju ste doneli u korist Srbije, za svaki izvršeni zadatak, svaki trud i svako odricanje. Ovo je prilika i da se podsetimo i na ne tako davnu prošlost kada su vodeće ličnosti naše države i vojske okretali glavu od veterana, kada se, u ime nekakve političke korektnosti, a u stvari – običnog dodvoravanja, prećutkivala istina da nas je neko, protivno svakom pravu i pravdi, napao i da smo se mi viteški branili i ostali nepobeđeni. Mnogi od vas, draga braćo i sestre, postali ste nepoželjni svedoci istorije koju je trebalo prekrojiti ili zaboraviti. Pre nešto više od decenije rekli smo - sa tim je dosta! Mi smo to što jesmo zahvaljujući svemu što su generacije rodoljuba gradile i branile. Zato smo odlučili da se na svetlost dana iznesu sva dela i podvizi, da se prepoznaju i priznaju zasluge, a nedela nazovu pravim imenom – naglasio je ministar Gašić.

On je rekao da „iako naše današnje bitke nastojimo da dobijamo saradnjom, mudrom politikom i snagom dijaloga, nikada ne zaboravljamo put koji nas je doveo do mira i nezavisnosti niti cenu kojim je današnje blagostanje plaćeno“.

- Mi se ne zanosimo naivnim idejama da Srbija i srpski narod nemaju neprijatelje i zato je naša volja i odlučnost da gradimo našu vojsku još jača. Velika vojna parada „Snaga jedinstva“, na kojoj ste i vi učestvovali, pokazala je svu snagu, opremljenost i obučenost Vojske Srbije. Uveravam vas da će državno i vojno rukovodstvo nastaviti sa ulaganjem u sistem odbrane, jer svesni smo da, ma koliko pametni i mudri bili u odlukama i pregovorima, Vojska Srbije ostaje najjači odvraćajući faktor svakom potencijalnom agresoru. Uvaženi borci, naš zajednički zadatak je da mladima u ovoj zemlji, uz slobodu, predamo i zavet da je uvek i po svaku cenu brane – istakao je ministar odbrane.

Tom prilikom, ministar odbrane je napomenuo da se mora iskoristiti svaka prilika da se mladima uliju snaga i samopouzdanje podsetivši ih kolika je cena plaćena da bi oni danas bili svoji na svome.



- Mir je skup, ali je neuporedivo jeftinije održati ga, nego li se za njega iznova i ponovo boriti. Naša snaga i spremnost da branimo otadžbinu upravo je najozbiljniji doprinos miru na ovim prostorima. To je poruka i prijateljima i onima koji to nisu - da je Srbija nezavisna i da će se o njenoj sudbini pitati isključivo njeni građani. U ime budućnosti i svega što ste za nju založili, ja vam još jednom od srca čestitam Dan vojnih veterana sa iskrenom željom da ga zajedno, još mnogo godina, obeležavamo složno i ponosno – rekao je ministar Gašić.

Na velikoj vojnoj paradi „Snaga jedinstva“ posebno mesto zauzeo je podešelon vojnih veterana. Tim povodom, ministar Gašić uručio je vojnu spomen medalju za izuzetan doprinos sistemu odbrane general-potpukovniku u penziji Radojku Stefanoviću, komandantu podešelona vojnih veterana.

Centralnoj svečanosti povodom Dana vojnih veterana prisustvovali su članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba, predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, Vlade Srbije, vojnodiplomatskog kora, veterani i porodice poginulih pripadnika Vojske, kao i predstavnici verskih zajednica i tradicionalnih i veteranskih udruženja.