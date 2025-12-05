Slušaj vest

U Srbiji će danas biti oblačno i kišovito vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutru se slaba kiša očekuje na istoku i jugoistoku zemlje, a tokom dana i u ostalim krajevima. Duvaće slab i umeren jugoistočni i istočni vetar, u košavskom području umeren i jak, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujni (posebno tokom jutra i ponovo krajem dana). Jutarnja temperatura biće od tri do osam, na jugu Banata oko 11, a najviša dnevna od sedam do 13 stepeni.

U Beogradu će biti oblačno, od sredine dana povremeno sa slabom kišom. Jutarnja temperatura će biti oko osam, a najviša dnevna 11 stepeni.

Upaljen meteo alarm

U Banatu je danas upaljen naranžasti meteo alarm zbog vetra, a u Pomoravlju je zbog ove pojave na snazi žuto upozorenje. Ovo narandžasto upozorenje znači da je vreme opasno: Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.

Screenshot 2025-12-05 065336.jpg
Upaljen alarm zbog vetra Foto: Printscreen/RHMZ

Vreme narednih dana

Za vikend oblačnoi hladno, povremeno sa slabom kišom, u subotu na jugu Banata još uz umeren i jak istočni vetar.

Sledeće sedmice suvo, sa dužim sunčanim intervalima i postepeno toplije.

Ne propustiteDruštvoKIŠOBRANI NA GOTOVS! Kiša će da nas muči do ponedeljka, a Ristić za Kurir otkriva i jednu DOBRU VEST! RHMZ izdao upozorenje
mokre cipele, kiša, pljusak
DruštvoKIŠA I DANAS U OVIM DELOVIMA SRBIJE: Meteo alarm upaljen zbog dve opasne pojave! Evo šta nas čeka za vikend
Vetar u gradu foto Jakov Milosevic 1.JPG
DruštvoDanas kiša, a u ovim delovima Srbije i sneg: RHMZ objavio prognozu do kraja sedmice
kiša ,saobraćaj ,nevreme ,kišobran
DruštvoOvakvo vreme u decembru niko nije očekivao: Nedeljko Todorović najavio sneg tek posle ovog datuma, pomenuo i Novu godinu
Nedeljko Todorović