JP "Putevi Srbije" savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.

JPPS apeluje da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.

Na osnovu poslednjeg izveštaja Štaba zimske službe JPPS obaveštava da su najopterećeniji putni pravci I, II i III prioriteta održavanja prohodni i da na nijma nema snega.

Zbog najavljene niske temperature u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Magle ima na putnim pravcima Divljaka - Ivanjica, Ivanjica - Javor, Podbukovi - Kosjerić - Požega, kod Arilja, Užica, Donjeg Milanovca, Knjaževca, Negotina, Zaječara, Paraćina, Bora, Kosjerića, Brze Palanke, Jošanice, na Rtnju...
Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

