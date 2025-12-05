Slušaj vest

U jutarnjim i večernjim satima magla i sumaglica dodatno mogu otežavati vožnju, a otapanje snega na putevima u planinskim predelima, pored mokrih kolovoza donosi opasnost od odrona zemlje i kamena, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Jutros nema zadržavanja vozila na naplatnim rampama ni na putničkim terminalima graničnih prelaza. Kamioni na prelazu Batrovci čekaju sedam sati, na prelazu Šid pet sati, na Bezdanu dva sata, na Horgošu sat i po, a na Kelebiji jedan sat.

