Sigurno ste bar jednom u životu čuli čuvenu bakinu opomenu: „Nemoj napolje odmah posle kupanja, prehladićeš se!“ Ta rečenica je generacijama odzvanjala po kućama, a mnogi i danas veruju da u njoj ima istine.

Da li zaista postoji medicinski razlog zbog kog ne bi trebalo da izađemo iz toplog kupatila pravo na hladan vazduh?

Deramtolog otkriva: Da li možemo da dobijemo "upalu mozga" ako izađemo sveže istuširani napolje? Izvor: Kurir televizija

Mit ili istina?

Dermatološkinja Aleksandra Radosavljević otkrila nam je šta se zapravo dešava sa kožom u tim trenucima i koliko je ovaj narativ zapravo utemeljen u zdravlju.

- To nije preporučljivo i zaista bih apelovala da to ne radite ukoliko niste baš u hitnoj situaciji. Koža ima barijeru koja može biti narušena na različite načine, a jedan od njih je to isušivanje. Možete isušiti kožu ako se nalazite predugo pod tušem, pa onda izaći napolje gde je vazduh hladan i suv. Koža se suši i peče, a može da dođe do infekcije ili ekcema - rekla je dermatološkinja Aleksandra Radosavljević.

