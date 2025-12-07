Doktorka za Kurir otkrila šta se dešava sa našim organizmom kada sveže istuširani izađemo napolje i da li možemo dobiti "upalu mozga"
Sigurno ste bar jednom u životu čuli čuvenu bakinu opomenu: „Nemoj napolje odmah posle kupanja, prehladićeš se!“ Ta rečenica je generacijama odzvanjala po kućama, a mnogi i danas veruju da u njoj ima istine.
Da li zaista postoji medicinski razlog zbog kog ne bi trebalo da izađemo iz toplog kupatila pravo na hladan vazduh?
Mit ili istina?
Dermatološkinja Aleksandra Radosavljević otkrila nam je šta se zapravo dešava sa kožom u tim trenucima i koliko je ovaj narativ zapravo utemeljen u zdravlju.
- To nije preporučljivo i zaista bih apelovala da to ne radite ukoliko niste baš u hitnoj situaciji. Koža ima barijeru koja može biti narušena na različite načine, a jedan od njih je to isušivanje. Možete isušiti kožu ako se nalazite predugo pod tušem, pa onda izaći napolje gde je vazduh hladan i suv. Koža se suši i peče, a može da dođe do infekcije ili ekcema - rekla je dermatološkinja Aleksandra Radosavljević.
