Slušaj vest

Mladi Srbin Danilo, koji je odrastao u Americi i kasnije živeo u Dubaiju, pre dva meseca vratio se u Srbiju, tačnije u Beograd, i odmah primetio nešto što ga je jako zbunilo i nešto što, kako kaže, nigde do tada nije video niti doživeo.

Kako je otkrio na svom TikTok profilu, već prvog dana u Beogradu otišao je u kafić oko jedan popodne i bio šokiran činjenicom da nije mogao da pronađe slobodno mesto. U početku je mislio da je reč o slučajnosti, ali slična situacija ponavljala se i narednih dana. To ga je navelo da javno upita šta i da li Beograđani uopšte rade nešto?

"Meni ovde uopšte ništa nije jasno"

"Može neko da mi objasni šta vi ljudi u Beogradu radite ceo dan? Skoro sam se preselio ovde iz Dubaija, odrastao sam u Americi i navikao sam se da ljudi stvarno rade. Prvi dan sam otišao u neki kafić, možda oko 13h i buraz nisam mogao da nađem ni jedno slobodno mesto.

Da li ovde iko zapravo ima neki posao? Meni ovde uopšte ništa nije jasno", napisao je on, pa dodao:

Srbin se šokirao gužvom u kafiću Foto: Beograd.rs

"Neko mi je rekao da je ovde prosečna plata oko hiljade evra mesečno i mislim da počinjem da povezujem stvari".

"Završavamo nešto po gradu"

Njegov video brzo je postao viralan, prikupivši veliki broj komentara - uglavnom onih duhovitih.

"Završavanje nečega po gradu i ispijanje 105 kafa na dan", "Završavamo nešto po gradu. Ti to ne razumeš", glasila je većina komentara.

"Volimo da se družimo"

Pored njih, bilo je i onih koji su objasnili da je kultura ispijanja kafe u Srbiji deo svakodnevice:

"Koliko god ljudi nemali ili imali, za piće s prijateljima će novac izdvojiti. Što je zapravo i prelepo, ljudi u Srbiji su maksimalno socijalizovani, vole da se druže, smeju, opuštaju se."

"To su turisti"

Neki su mu objasnili da je verovatno video većinu turista, a ne one koji zaista žive i rade u Beogradu.

"Naravno da radimo, ne živimo od vazduha. A to što u pola dana nije bilo mesta u kafiću - pa ovo je milionski grad, a tu su i turisti. A šta ti radiš, pa si u vreme radnog vremena otišao u kafić?", "To što vidiš uglavnom su turisti. Beograđani sede kod kuće i nemaju prebijenog dinara, uglavnom", glasili su njihovi komentari.

Bilo je i onih kojima je njegov komentar o prosečnoj plati zapeo za uši:

"1000 evra prosek? Ajd' javi gde za 8 sati, 5 dana u nedelji ima ta plata da se odmah vratim iz Češke", "Prosečna je neka oko 650 evra, ko te je slagao da je 1.000?".

Jedna stvar ga je ipak mnogo oduševila

Nakon par dana od objave, u svom drugom videu, Danilo je otvoreno priznao i šta ga je posebno očaralo kod nas - kako izgledaju i kako se ponašaju Srpkinje. Upoređujući ih sa devojkama koje je viđao u Americi, nije mogao da sakrije divljenje.

- Ovde nikad nećeš videti devojku koja izgleda kao da se upravo probudila. U Americi odeš u market i vidiš devojke u pidžamama. Ovde izađem u osam ujutru i svaka devojka je već sređena pre nego što popijem kafu. Kako je to moguće? Dalje, devojke ovde stvarno imaju standarde. Vraćaju se kući u određeno vreme, ne pričaju sa likovima koje ne poznaju i ne praktikuju veze za jednu noć. Zašto su ovde devojke toliko bolje? - zapitao se on.