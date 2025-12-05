Svaka 4. osoba u Srbiji je žrtva digitalnog nasilja i to najčešće žene! Nasilje u digitalnom svetu je opasno
Svet se i ovog decembra ujedinio u kampanji 16 dana aktivizma, u borbi protiv nasilja nad ženama. Ovogodišnja tema je digitalno nasilje. Toj vrsti nasilja izložena je svaka četvrta osoba u Srbiji – uglavnom žene i devojčice.
Uloge su iste i u digitalnom prostoru baš kao i u realnom životu – žene i devojčice češće su žrtve, a oni koji ih proganjaju, prete i ucenjuju na društvenim mrežama – muškarci.
"Neki podaci zaista upućuju na dramatičnost cele situacije, a to je da je svega jedan odsto žrtava prijavilo nasilje zbog različitih okolnosti i govori o tome da 84 odsto ispitanika kaže da delimično krivi žrtvu zbog rizičnih ponašanja kojima se izlagala na samim mrežama", kaže Jelena Hrnjak iz NVO "Atina".
Nasilje u onlajn svetu jednako je opasno kao i ono koje se dešava iza zatvorenih vrata. Sve brže širenje digitalnog prostora predatorima pruža gotovo neograničene mogućnosti. Utoliko pre što digitalni svet ne poznaje državne granice.
"Uznemiravanje, pretnje silovanjem, objavljivanje slika intimnog sadržaja bez pristanka, to je sve omogućila savremena tehnologija. Ujedinjene nacije i međunarodna zajednica su se zato obavezale da stanu na put digitalnom nasilju", kaže ambasadorka Kanade u Srbiji, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori Mišel Kameron.
Jelena Sekulić Nedeljković iz UN Vumen Srbija rekla je da nasilje ne prestaje kada se prebaci na internet i kada se prebaci iza ekrana.
"Odgovornost upravo svih nas od institucija države, organizacija, društvene zajednice, međunarodne zajednice, digitalnih platformi jeste da obezbedimo upravo prostor u kojem sve žene mogu da uče, rade i žive", kaže Sekulić Nedeljković.
Svaka četvrta osoba izložena nasilju
Srbija, kao jedna od prvih potpisnica Istanbulske konvencije, menjala je zakone i propise i tako obezbedila pravnu zaštitu od nasilja. Sve prisutnijem novom obliku nasilja u onlajn svetu u Srbiji je izložena svaka četvrta osoba.
"Očekujemo izmenu Krivičnog zakonika koji će na poseban način da tretira za upotrebu foto i video sadržaja bez znanja žrtve i to je ono što kolokvijalno nazivamo osvetnička pornografija. Iskreno se nadam da će strože mere u ovoj oblasti pomoći da podignemo svest o ovoj temi, ali kao što rekoh, bez snažnih akcija u pogledu prevencije, nećemo postići željeni rezultat“, navela je Tatjana Macura, ministarka zadužena za rodnu ravnopravnost i sprečavanje nasilja nad ženama.
A prevencija počinje od porodice i škole. Države reaguju lokalno, ali se problem rešava globalno, jer za međunarodne kriminalne mreže ne važe granice.
