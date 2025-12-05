Slušaj vest

Svet se i ovog decembra ujedinio u kampanji 16 dana aktivizma, u borbi protiv nasilja nad ženama. Ovogodišnja tema je digitalno nasilje. Toj vrsti nasilja izložena je svaka četvrta osoba u Srbiji – uglavnom žene i devojčice.

Uloge su iste i u digitalnom prostoru baš kao i u realnom životu – žene i devojčice češće su žrtve, a oni koji ih proganjaju, prete i ucenjuju na društvenim mrežama – muškarci.

"Neki podaci zaista upućuju na dramatičnost cele situacije, a to je da je svega jedan odsto žrtava prijavilo nasilje zbog različitih okolnosti i govori o tome da 84 odsto ispitanika kaže da delimično krivi žrtvu zbog rizičnih ponašanja kojima se izlagala na samim mrežama", kaže Jelena Hrnjak iz NVO "Atina".

Nasilje u onlajn svetu jednako je opasno kao i ono koje se dešava iza zatvorenih vrata. Sve brže širenje digitalnog prostora predatorima pruža gotovo neograničene mogućnosti. Utoliko pre što digitalni svet ne poznaje državne granice.

Žene i devojčice su najčešće žrtve digitalnog nasilja Foto: Shutterstock

"Uznemiravanje, pretnje silovanjem, objavljivanje slika intimnog sadržaja bez pristanka, to je sve omogućila savremena tehnologija. Ujedinjene nacije i međunarodna zajednica su se zato obavezale da stanu na put digitalnom nasilju", kaže ambasadorka Kanade u Srbiji, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori Mišel Kameron.

Jelena Sekulić Nedeljković iz UN Vumen Srbija rekla je da nasilje ne prestaje kada se prebaci na internet i kada se prebaci iza ekrana.

"Odgovornost upravo svih nas od institucija države, organizacija, društvene zajednice, međunarodne zajednice, digitalnih platformi jeste da obezbedimo upravo prostor u kojem sve žene mogu da uče, rade i žive", kaže Sekulić Nedeljković.

Svaka četvrta osoba izložena nasilju

Srbija, kao jedna od prvih potpisnica Istanbulske konvencije, menjala je zakone i propise i tako obezbedila pravnu zaštitu od nasilja. Sve prisutnijem novom obliku nasilja u onlajn svetu u Srbiji je izložena svaka četvrta osoba.

Nasilje ne prestaje kada se prebaci iza ekrana Foto: Antonio Guillen Fernández / Panthermedia / Profimedia

"Očekujemo izmenu Krivičnog zakonika koji će na poseban način da tretira za upotrebu foto i video sadržaja bez znanja žrtve i to je ono što kolokvijalno nazivamo osvetnička pornografija. Iskreno se nadam da će strože mere u ovoj oblasti pomoći da podignemo svest o ovoj temi, ali kao što rekoh, bez snažnih akcija u pogledu prevencije, nećemo postići željeni rezultat“, navela je Tatjana Macura, ministarka zadužena za rodnu ravnopravnost i sprečavanje nasilja nad ženama.

A prevencija počinje od porodice i škole. Države reaguju lokalno, ali se problem rešava globalno, jer za međunarodne kriminalne mreže ne važe granice.