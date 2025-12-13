Slušaj vest

Slavica Kolar živi u kući svog pokojnog muža, iz koje sada može da bude izbačena. Razlog je to što je njena zaova prodala kuću zbog dugova.

Ipak, ona tvrdi da je civilnom deobom i ona dobila deo kuće, iz koje joj sada prete izbacivanjem. Ona kaže da nije dala pristanak i da nije ni znala da će se kuća prodati.

Foto: Kurir Televizija

- Mene ubeđuju da ja ne živim tamo gde živim. Kao nema struje, pa kako je kada nekome isključe struju, znam ja moju muku. Radim ja ceo dan, imam svedoke koliko radim, ali moram da se borim jer moj sin i ja imamo jedino kuću koju su njemu otac i deda ostavili, odnosno njenu trećinu - rekla je Slavica za Kurir televiziju.

Ona navodi da bi preko kredita isplatila određeni deo kuće, kako ne bi završila na ulici, ali je problem što ni o čemu nije bila obaveštena.

- Da smo bili obavešteni na bilo koji način od suda ili slično, mi bismo pokušali da dignemo kredit, ja preko penzije, dva sina ili brat. Međutim, sve se radilo mimo nas. Ja sam to saznala kada sam otišla u SUP i videla da ne mogu nešto da stavim na tu adresu jer je neko prodao kuću. To je za mene šok. Žalili smo se, ali bez rezultata - kaže Slavica.

Slušajući Slavicu, nameću su se dva pitanja, šta bi značila ta civilna deoba i kako je moguće da se jedan legitiman vlasnik kuće totalno izostavio iz prodaje čitavog prostora. Međutim, advokat Nebojša Perović je u studiju Kurir televizije izrazio sumnju u ove tvrdnje.

- Nije to baš tako kako je predstavila. Ovde se radi o suvlasničkoj nekretnini, odnosno imovini koja nije deljiva i ovo nije prvi, već 101 slučaj i procedura za njega postoji decenijama unazad. Kada se suvlasnici ne mogu dogovoriti da neko nekome proda svoj udeo, onda sud donosi odluku, dakle neko je to predao sudu, a on je utvrdio da ne može doći do deobe, pa onda ide na prinudnu prodaju. Međutim, advokati u ovakvim slučajevima uvek savetuju da se dogovore suvlasnici jer sud uvek smanjuje vrednost od one tržišne - objašnjava Perović.

Narodni poslanik Uglješa Grgur je stao na stranu Slavice, rekavši da ona zaista nije znala za presudu, a da je uredno tamo živela.

Foto: Kurir Televizija

- Mislim da postoji presuda, ali Slavica i sin nisu znali da je neko prodao kuću u kojoj su oni suvlasnici. Po priči Slavice, a ja joj verujem, je živela tu. Međutim, Policijska stanica u Rumi na njenu žalbu na to što nisu hteli da joj izdaju ličnu kartu na toj adresi, a gde je vlasnik došao da kaže da Slavica tu živi, pa su nadležni organi poslali patrolu i obrazložili da je tamo nisu našli i da nema struje i vode u toj kući. Koliko ljudi živi bez struje i vode. Suština je da Slavica i njen sin uopšte nisu bili obavešteni da je deo njihove kuće prodat i da će ih izvršitelj na osnovu sudske odluke izbaciti napolje. Nepravda je načinjena prema Slavici - odlučno smatra Grgur.

Perović se nadovezao na ove tvrdnje Grgura, pa komentarisao:

- Gospodin Grgur je veliki borac za narodna prava i bori se duži period i svaka mu čast jer je jedan od retkih narodnih poslanika koji opravdava svoju funkciju. Ovde se radi o deobi imovine jer postoji više vlasnika, odnosno suvlasnika, pa su predali sudu da dođe do deobe. U toj deobi se nisu dogovorili da li će neko nekoga da isplati, pa je sud doneo odluku jer nije došlo do dogovora da se vrši deoba imovine, odnosno licitacija, pa novac koji se dobije podeliće se prema udelu koji svako od suvlasnika ima - rekao je Perović.

