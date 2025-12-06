Slušaj vest

U pojedinim vrtićima ponovo su se pojavile gliste među mališanima, a pedijatar Saša Milićević objasnio je kako se ovi paraziti prepoznaju i leče.

Pedijatar navodi da mnogi imaju gliste, a da zapravo ne znaju.

- Gliste su paraziti koji se nalaze u našim organima za varenje i pre svega se prepoznaju po tome što, to može biti dete, može biti odrasla osoba, ima nekada bolove u stomaku, ima malaksalost, nekada se noću probudi, ne može da spava - rekao je dr Milićević u video-snimku na Tikok nalogu.

Objasnio je da ponekada postoji svrab u predelu anusa.

- Ako to duže vreme traje, možda bude čak i anemija, da bude čak i nekada i malokrvnost. I najvažniji znak je kada se u stolici vide, kako kažu pacijenti ili roditelji malog pacijenta, kažu vide se ti končići koji su pokretni. Dakle, nije teško to prepoznati. Obično se javljaju u dečjem uzrastu, ima više vrsta tih glista - naveo je on.

Dodao je da se gliste prenose kontaminiranim rukama.

- Mogu ispod noktiju da se nađu, dakle, deca ili odrasli ljudi koji grizu nokte vrlo često imaju gliste. Lako se leči, terapija je vrlo jednostavna, ali je vrlo važno znati da je potrebno da se i ostali članovi porodice leče, da se ne bi desilo da se to opet vrati. Dakle, nije opasno, dosta se lako dijagnostikuje - zaključio je.