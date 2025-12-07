Slušaj vest

Za sve koji maštaju o kutku daleko od gradske gužve, sa velikim placem i kućom, pojavila se idealna prilika! U Krajišniku nadomak Zrenjanina vlasnici prodaju kuću od 130 kvadrata za samo 10.500 evra!

Kuća se nalazi u oštini Sečanj.

- Hitno! Kuća 130 kvadrata, tri sobe, kuhinja, kupatilo i hodnik. Zidovi su od pune cigle, krov je čvrst, plafoni visoki. Kuća je suva. Prozori drveni, podovi - u dve sobe i kuhinji laminat, u jednoj sobi drveni, u hodniku i kupatilu pločice - naveo je Mišo u opisu oglasa.

Oglas je objavljen na Fejsbuk stranici "Jeftine nekretnine Srbija".

- Komunalije: plin je uveden u kuću i priključen, voda je gradska, struja jednofazna, kanalizacija - septička jama. Plac 19,7 ari: 672 m² okućnice, 657 m² njiva I klase, 637 m² njiva I klase. Plac je ravan, postoje dodatni objekti i štale za stoku. Jedan vlasnik, nema dugova ni tereta. Cena 10.500 evra - dodaje se u opisu oglasa.

Vlasnik je priložio i fotografije. U komentarima se javio veliki broj zainteresovanih kupaca.

- Nemojte da prodate strancima, pogotovu ne za tako mali novac. Ima puno naših ljudi koji nisu stambeno obezbeđeni - navodi se u jednom od komentara.

